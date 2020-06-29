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Рекламодатели бойкотируют Facebook: Цукерберг обеднел на 7 млрд долларов

29 июня, 12:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Активисты призвали бренды отказаться от рекламы в социальной сети

Акции компании Facebook упали на 8,3% после того, как крупнейший рекламодатель Unilever Plc присоединился к бойкоту рекламы в соцсети. Это уменьшило состояние основателя соцсети Марка Цукерберга на 7,2 млрд долларов. Ранее бизнесмен выступил против того, чтобы соцсети оценивали достоверность высказываний пользователей.

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Еще с 17 июня активисты сразу нескольких общественных организаций призвали бренды отказаться от рекламы на Facebook. Соцсеть обвиняли в том, что она недостаточно борется с подстрекательством против протестующих, расизмом, ненавистью и дезинформацией в преддверии предстоящих президентских выборов. Как сообщает The Bell, активисты потребовали, в числе прочего, чтобы Facebook усилил модерацию жалоб на травлю и преследование, автоматически удалял разжигающую ненависть рекламу и модерировал закрытые экстремистские группы.

К бойкоту Facebook присоединилось более 10 крупнейших компаний, пишет Bloomberg:

  • Unilever Plc;
  • Coca-Cola Co.;
  • Honda Motor Co.;
  • Hershey Co.;
  • Diageo Plc;
  • PepsiCo;
  • Verizon Communications Inc.;
  • Levi Strauss & Co.;
  • Diamond Foundry Inc.;
  • Patagonia Inc.;
  • Ben & Jerry’s Homemade Inc.;
  • Viber;
  • The North Face;
  • REI;
  • Upwork Inc.;
  • Eileen Fisher Inc.

Бойкотируют Facebook не только сами бренды, но и агентства, которые с ними работают. Так, одно из крупных рекламных агентств разослало более 50 своим клиентам сообщения с призывом поддержать акцию и отказаться от рекламы в соцсети. 26 июня стоимость Facebook упала на 8,3%, или на 56 млрд долларов. Состояние Цукерберга, которое Bloomberg рассчитывает в режиме онлайн, автоматически уменьшилось до 82,3 млрд долларов.

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Facebook пытается договориться с рекламодателями: крупнейшим из них компания направила письмо, в котором сообщила о предпринятых шагах по борьбе с разжигающим ненависть контентом, пишет The New York Times. Пока оно не возымело эффекта, но многие бренды готовы вернуться на платформу, если она пересмотрит свою контент-политику, добавляет издание.

Также Цукерберг объявил, что Facebook будет сопровождать все посты, посвященные выборам в США, ссылкой на новый информационный центр для избирателей.

Напомним, ранее Facebook заявил, что начнет указывать страну происхождения для некоторых сообщений, связанных с выборами, в попытке борьбы с политической дезинформацией.

При этом протесты в США, которые к средине июня пошли было на спад, снова возобновились. Причина – очередное убийство полицейскими темнокожего гражданина:

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США Facebook соцсети бойкот Марк Цукерберг

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