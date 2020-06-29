Рекламодатели бойкотируют Facebook: Цукерберг обеднел на 7 млрд долларов

Акции компании Facebook упали на 8,3% после того, как крупнейший рекламодатель Unilever Plc присоединился к бойкоту рекламы в соцсети. Это уменьшило состояние основателя соцсети Марка Цукерберга на 7,2 млрд долларов. Ранее бизнесмен выступил против того, чтобы соцсети оценивали достоверность высказываний пользователей.
Еще с 17 июня активисты сразу нескольких общественных организаций призвали бренды отказаться от рекламы на Facebook. Соцсеть обвиняли в том, что она недостаточно борется с подстрекательством против протестующих, расизмом, ненавистью и дезинформацией в преддверии предстоящих президентских выборов. Как сообщает The Bell, активисты потребовали, в числе прочего, чтобы Facebook усилил модерацию жалоб на травлю и преследование, автоматически удалял разжигающую ненависть рекламу и модерировал закрытые экстремистские группы.
К бойкоту Facebook присоединилось более 10 крупнейших компаний, пишет Bloomberg:
- Unilever Plc;
- Coca-Cola Co.;
- Honda Motor Co.;
- Hershey Co.;
- Diageo Plc;
- PepsiCo;
- Verizon Communications Inc.;
- Levi Strauss & Co.;
- Diamond Foundry Inc.;
- Patagonia Inc.;
- Ben & Jerry’s Homemade Inc.;
- Viber;
- The North Face;
- REI;
- Upwork Inc.;
- Eileen Fisher Inc.
Бойкотируют Facebook не только сами бренды, но и агентства, которые с ними работают. Так, одно из крупных рекламных агентств разослало более 50 своим клиентам сообщения с призывом поддержать акцию и отказаться от рекламы в соцсети. 26 июня стоимость Facebook упала на 8,3%, или на 56 млрд долларов. Состояние Цукерберга, которое Bloomberg рассчитывает в режиме онлайн, автоматически уменьшилось до 82,3 млрд долларов.
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Facebook пытается договориться с рекламодателями: крупнейшим из них компания направила письмо, в котором сообщила о предпринятых шагах по борьбе с разжигающим ненависть контентом, пишет The New York Times. Пока оно не возымело эффекта, но многие бренды готовы вернуться на платформу, если она пересмотрит свою контент-политику, добавляет издание.
Также Цукерберг объявил, что Facebook будет сопровождать все посты, посвященные выборам в США, ссылкой на новый информационный центр для избирателей.
Напомним, ранее Facebook заявил, что начнет указывать страну происхождения для некоторых сообщений, связанных с выборами, в попытке борьбы с политической дезинформацией.
При этом протесты в США, которые к средине июня пошли было на спад, снова возобновились. Причина – очередное убийство полицейскими темнокожего гражданина:
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