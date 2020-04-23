Новинка от Facebook: соцcеть будет указывать страну происхождения в постах, связанных с выборами

«Эти изменения - часть наших более широких усилий по защите выборов и увеличению прозрачности Facebook», - заявили в компании

Социальна сеть Facebookзаявила, что начнет указывать страну происхождения для некоторых сообщений, связанных с выборами, в попытке борьбы с политической дезинформацией.

"Эти изменения – часть наших более широких усилий по защите выборов и увеличению прозрачности Facebook and Instagram, предпринимаемые для того, чтобы люди могли принимать более обоснованные решения относительно постов, которые они читают, которым доверяют и которыми делятся", – написали в своем блоге менеджеры по продуктам Анита Джозеф и Джорджина Шиди-Коллиер.

Таким образом, учетная запись на любой платформе, ориентированная на американских избирателей, но находящаяся, например, в Бразилии, будет включать ярлык "базируется в Бразилии".

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Для того, чтобы получить дополнительную информацию о записи, пользователю будет достаточно провести пальцем вверх.

Ранее сообщалось, что в Украине, которая регулярно страдает от циничных атак пропагандистов из РФ, организации VoxCheck и "СтопФейк" ​​стали партнерами Facebook в новой программе по противодействию дезинформации в Украине.

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