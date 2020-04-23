Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Мировые новости
  2. США

Новинка от Facebook: соцcеть будет указывать страну происхождения в постах, связанных с выборами

23 апреля, 04:38

Елена Кузьмич

«Эти изменения - часть наших более широких усилий по защите выборов и увеличению прозрачности Facebook», - заявили в компании

Социальна сеть Facebookзаявила, что начнет указывать страну происхождения для некоторых сообщений, связанных с выборами, в попытке борьбы с политической дезинформацией.

"Эти изменения – часть наших более широких усилий по защите выборов и увеличению прозрачности Facebook and Instagram, предпринимаемые для того, чтобы люди могли принимать более обоснованные решения относительно постов, которые они читают, которым доверяют и которыми делятся", – написали в своем блоге менеджеры по продуктам Анита Джозеф и Джорджина Шиди-Коллиер.

Таким образом, учетная запись на любой платформе, ориентированная на американских избирателей, но находящаяся, например, в Бразилии, будет включать ярлык "базируется в Бразилии".

Реклама

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 23 апреля и все подробности

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о записи, пользователю будет достаточно провести пальцем вверх.

Ранее сообщалось, что в Украине, которая регулярно страдает от циничных атак пропагандистов из РФ, организации VoxCheck и "СтопФейк" ​​стали партнерами Facebook в новой программе по противодействию дезинформации в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы интернет Facebook

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 23 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 23 апреля и все подробностиДругие страны
Выборы в США:
Выборы в США: "Украине будет немножко больно"США
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
Более 40 тыс. человек скончались от коронавируса в США
Более 40 тыс. человек скончались от коронавируса в СШАСША
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика
Американская нефть упала в цене на 20-летнее
Американская нефть упала в цене на 20-летнее "дно"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...