Рост штрафов и "уголовка": в Раде предложили серьезно ужесточить правила торговли алкоголем

В парламенте зарегистровали законопроект с предложениями по борьбе с "антисоциальной деятельностью"

В Украине предлагают увеличить штрафы за нарушение правил продажи алкоголя и табачных изделий. Речь об этом идет в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №9065.

Сейчас штраф за несоблюдение ограничений по продаже алкоголя и сигарет составляет 6800 гривен. Сумму хотят повысить до 500 тысяч гривен, то есть 73,5 раза.

Кроме того, законопроект предлагает запретить продажу алкогольных и табачных изделий ближе чем за 200 метров от учебных заведений, даже если площадь торговой точки составляет менее 40 кв. м.

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Приобретение алкоголя и сигарет для несовершеннолетнего предлагают наказывать штрафом от 10 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Парламентарии также предлагают дополнить Уголовный кодекс Украины статьей, которая введет ответственность за вовлечение несовершеннолетних в "антисоциальную деятельность" – распитие алкоголя и употребление табачных изделий. За такие действия предлагают наказывать общественными работами на срок от 150 до 240 часов со штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Целью разработки законопроекта является уменьшение доступности алкогольных и табачных изделий для подростков и молодежи, усиление ответственности за нарушение порядка продажи алкогольных напитков и табачных изделий и установления административной и уголовной ответственности за склонение лица, не достигшего 18 лет к употреблению алкогольных напитков и табачных изделий", – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, цены на алкоголь и табачные изделия в Украине растут практически каждый месяц. Сайт "Сегодня" ранее разбирался, почему алкогольные напитки и табачные изделия продолжают повышаться в цене и чего ждать дальше.

Кроме того, Кабмин повысил минимальные цены на вино, коньяк и водку.