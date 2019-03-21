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Рынок труда в Украине оживился: работодатели борются за трактористов, студентов и швей

Сегодня, 11:00

Количество вакансий выросло на 20% по сравнению с январем

Рынок труда в Украине оживился: работодатели борются за трактористов, студентов и швей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/230/29c/5c923029c6da1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/230/29c/5c923029c6da1.png Бизнес Количество вакансий выросло на 20% по сравнению с январем

Весна привела рынок труда в тонус: количество вакансий выросло на 20% по сравнению с январем, говорит Юлия Дрожжина, руководитель экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала hh.ua. Прирост наблюдался в сферах продаж, маркетинга и рекламы, управления персоналом и рекрутмента. Работодатели активно приглашают на работу начинающих специалистов и студентов. За год вакансий заметно прибавилось в сферах "Информационные технологии", "Бухгалтерия, финансы предприятия", "Госслужба, НГО", "Медиа" и "Консалтинг". А сократилось — в рубриках "Ритейл", "Туризм, ресторанный бизнес", "Строительство и недвижимость".

"В феврале активно приглашали на работу новичков. Это может быть связано с недавним вручением дипломов выпускникам ряда вузов", — считает Юлия Дрожжина. Ажиотаж среди соискателей зафиксировали в профотраслях "Транспорт, логистика" и "Административный персонал": "Возможно, благодаря рекламным кампаниям сервисов по доставке", — предполагает эксперт.

Основной запрос на новых специалистов формируют работодатели из крупных городов Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областей и Киева. 

Спрос на рабочих

По словам и. о. главы Госслужбы занятости Валерия Ярошенко, одна из главных проблем на рынке труда — профессиональный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. На рынке очень не хватает сантехников, а система образования выпускает психологов и экономистов.

"Один из путей преодоления дисбаланса — профориентационная работа с молодежью", — говорит Ярошенко.

На сайте Госслужбы занятости сегодня более 75 000 вакансий. Из них 1700 для одних только швей (на зарплату в среднем 5000—8000 грн), 655 — для слесарей-сантехников (5000—10 000 грн), 900 для трактористов (4500—10 000 грн). И многие висят не первый месяц.

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На сайте Госслужбы занятости запущена платформа профориентации и развития карьеры с сервисом онлайн-тестирования талантов. Старшеклассники и взрослые бесплатно могут пройти профориентационное тестирование для определения своих главных психологических качеств. По результатам они получают рекомендации о выборе или смене профессии. Их можно анализировать самому или обратиться к консультантам центра занятости по месту жительства. Тесты разные: студентам и школьникам — направленные на выбор профессии, для людей постарше — анализ Soft Skills с советами, какими еще навыками желательно овладеть. Планирующим открыть свое дело — тест на склонность к предпринимательству. 

Конкурс профмастерства

Один из инструментов популяризации профессий и способ для молодежи проявить себя — конкурс профессионального мастерства WORLDSKILLS UKRAINE. Участие в нем бесплатное, а конкурс помогает понять, какие компетентности сегодня ищет работодатель, что нового на профессиональном поле и каковы международные стандарты. Он проводится в таких компетентностях: "Сварочные работы", "Слесарные работы", "Подъем и транспортировка грузов", "Электромонтажные работы", "Парикмахерское искусство", "Технология моды", "Мехатроника", "Кулинарное искусство". Победителей украинского конкурса ждет международный WorldSkills International. 

В этом году конкурс состоится в обновленном формате. Сначала пройдут региональные соревнования, потом — всеукраинский итоговый конкурс (в ноябре).

"До середины апреля формируется оргкомитет конкурса. Он назначит региональных представителей, а они уже определят даты проведения в регионах", — говорит Ирина Шумик, гендиректор Директората профобразования МОН.

По ее словам, конкурс становится все популярнее не только среди молодежи, но и среди работодателей. Добавляются новые партнеры из других отраслей, а это значит, на конкурсе появятся новые компетентности.

"Мы разделили участников на возрастные категории: подавать заявки могут студенты до 18 лет и молодые специалисты до 24-х", — объясняет Ирина Шумик.

Следить за новостями можно на сайтах МОН, Института модернизации содержания образования и на страничке WORLDSKILLS UKRAINE в соцсети Facebook. На международный конкурс представители Украины пока не попадали: по словам Шумик, были трудности с финансированием и уплатой членских взносов. Но регистрацией Украины для участия в будущем уже занимаются.

"В текущем году конкурс примет Казань, и мы решили туда не ехать, — говорит представитель МОН. — Готовимся к участию в 2021-м".

Напомним, ранее стало известно, что из 17 млн населения Украины трудоспособного возраста, которое насчитали на 1 января 2019 года, работали на постоянной основе 7,7 млн человек. Подробнее читайте в материале: Рынок труда в Украине: каждый третий поменял работу, каждый шестой работает в Киеве

А еще украинцам предлагают быструю смену профессииНаиболее востребованными на рынке труда Украины в 2019 году будут рабочие специальности. Согласно отчету Госстата, проще всего будет найти работу токарям, слесарям и строителям.

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Тег вакансии, профессии, работодатели, рынок труда

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АВТОР:

Татьяна Негода

Источник:

Сегодня

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