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Рынок труда в Украине: каждый третий поменял работу, каждый шестой работает в Киеве

Сегодня, 07:51

В Украине трудятся на постоянной основе все меньше людей

Фото: Анатолий Бойко
Рынок труда в Украине: каждый третий поменял работу, каждый шестой работает в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/907/673/5c8907673a1c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/907/673/5c8907673a1c6.jpg Экономика В Украине трудятся на постоянной основе все меньше людей

Из 17 млн населения Украины трудоспособного возраста, которое насчитали на 1 января 2019 года, работали на постоянной основе 7,7 млн человек. То есть чуть более 45%. Еще примерно полмиллиона работали по гражданско-трудовым договорам или по совместительству. При этом приблизительно каждый третий человек из числа работающих за минувший год поменял место работы или просто уволился.

По данным Укрстата, за минувший 2018 год год уволились или были уволены 2 млн 420 тыс. человек, а принято на работу – 2 млн 237 тыс. человек. Таким образом, количество официально работающих людей в Украине сократилось на 183,7 тыс. человек.

Такая статистика публикуется второй год подряд. В минувшем году в первом квартале был еще зафиксирован прирост кадров – 16,7 тыс. человек, а затем началось сокращение. В целом за 2017 год количество официально работающих украинцев уменьшилось на 100 тыс. человек.

Подавляющее число уволившихся попадают в статистику "текучесть кадров". Из 2,4 млн человек таких было 2,1 млн. Остальные попали под сокращение.

Если отворить о сферах занятости, то за прошлый год существенное сокращение произошло в сфере образования – там стало на 60 тыс. работников меньше. В промышленности численность рабочих сократилась на 50 тыс. человек, в медицине – почти на 40 тыс.

А вот в сельском хозяйстве сокращение составило всего пару тысяч человек, причем в канун сезона сельскохозяйственных работ – во II квартале – отрасль пополнилась порядка 60 тысячами работников (в 2017-м приток кадров был вдвое меньшим). Правда, в IV квартале еще больше людей уволились.

В строительстве число рабочих за минувший год осталось прежним. А вот в торговле работников стало на 3 тыс. больше. В сфере государственного управления и обороны прибавилось 1,5 тыс. работников.

Что касается регионов, то рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс. меньше. Практически каждый второй был уволен из-за сокращения кадров.

Однако относительно общего числа работников это немного. Ведь из 8 млн работающих украинцев свыше 1,3 млн работают в Киеве. Т. е. каждый шестой работающий украинец трудится в столице. Получается, за минувший год столица потеряла только 1,86% сотрудников. Для сравнения: во многих регионах сокращение постоянных работников составило 2-3%.

На втором месте по сокращению числа работников оказалась промышленная Днепропетровская область – минус 20 тыс. работников. Из общего числа занятых жителей области это минус 2%. 11,7 тыс. человек были уволены по сокращению кадров.

Что касается других регионов, значительно уменьшилось число постоянных работников в Одесской области – на 15 тыс. Во Львовской области таких стало на 13 тыс. меньше, в Донецкой – на 10 тыс. От общего числа сокращение в этих областях составило 2,2%.

Практически не наблюдалось в минувшем году текучки кадров в Житомирской, Ровенской, Черновицкой областях. Не намного сократилось число работающих в Киевской области (-2 тыс.), Волынской, Житомирской, Кировоградской и Тернопольской областях (-3 тыс.). А вот в Закарпатской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях стало меньше на 8 тыс. постоянно занятых жителей. 

Такие цифры опровергают расхожее мнение, что жители именно западных областей массово едут на заработки за границу. Теряют работников разные регионы. О причинах увольнений людей по собственному желанию служба статистики не сообщает. Однако вопросы на эту тему будут включены в анкету во время переписи населения, запланированной на 2020 год.

Напомним, ранее мы рассказывали, где и сколько в разных регионах зарабатывают украинцы и на что тратят.

Также мы рассказывали о том, как украинцы попадают в трудовое рабство за границей. Подробности – в видеосюжете.

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Тег работа, статистика, рынок труда, трудовая миграция

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АВТОР:

Александра Романюк

Источник:

Сегодня

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