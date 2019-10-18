Саботаж и неоправданный кешбэк: риски новых бизнес-правил назвал эксперт

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 1053-1 и № 1073 – о "программных" регистраторах расчетных операций (РРО) и е-чеках, а также о кешбэке. Идея в том, чтобы вывести бизнес из тени – путем внедрения обязательного использования фиксаторов оборотов – РРО, а также материально поощряя граждан приучить предпринимателей выдавать чеки.

Малый и средний бизнес обеспокоен введением этих новаций. В частности, их настораживает, сумеют ли они обслуживать РРО и не повлекут ли эти инициативы всплеск налоговых проверок.

Риски, связанные с воплощением в жизнь этих законов, есть, признает Вячеслав Черкашин, старший аналитик Института социально-экономической трансформации. Эксперт разделил возможные проблемы на две группы. Первая из них связана с возможным саботажем внутри Министерства финансов и Государственной налоговой службы.

"Мы прекрасно понимаем, что т.н. "программные" РРО или "кассовый аппарат в смартфоне" требуют огромной подготовки – работы программистов, дизайнеров – а также адаптации, – объясняет аналитик. – Это огромный массив [работы], который надлежаще [должен быть проведен] внутри Минфина – оно должно выписать процедуры, и внутри новой налоговой службы, где, во-первых, полный организационный коллапс в связи с реорганизацией, а во-вторых, внутреннее оппонирование – есть "РРОшная мафия", которая будет отстаивать интересы "железных" аппаратов".

По его мнению, все может сойти на нет из-за "внутреннего саботажа и неорганизованности", как это было с "посылочным импортом".

"Все это было дружно под воздействием и финансовым, и других [факторов] отброшено в комитете обнулено в правочках. И мы контролируем посылки только 100 евро. Два года прошло, виноватых нет. Вот то же ощущение сейчас по программным РРО. Вроде и дали условно полгода, до 1 октября лайтовый режим. Я привел пример, как два года умудрялись ничего не делать, а здесь дедвять месяцев", – добавляет он.

Вторая группа рисков, которую выделил Черкашин, связана с возможностью налоговой обрабатывать заявки на получение кешбэка.

"Если кешбэк сгенерирует в течение полугода хотя бы несколько сот тысяч жалоб от покупателей, то налоговая служба физически будет не в состоянии сделать эти все проверки, – говорит эксперт. – В год фискальная служба фактически делает не больше 10 тыс. проверок, охватывая в том числе вопросы заработных плат, оприходование товара...".

В таком случае, говорит он, если люди не смогут вернуть свои деньги, согласно прописанной процедуре, кешбэк не подтолкнет бизнес работать в белую.

Черкашин убежден: более эффективно было бы распространить инициативу по возврату кеша на более узкую группу товаров.

"Нужно кешбэк применить только к очень рисковым группам товаров – к мобильным телефонам, плазменным телевизорам, холодильникам – огромные покупки на тысячи, десятки тысяч гривень, апробируйте механизм, чтобы люди поверили за 1-1,5 года, а потом расширите, если хотите, эксперимент", – сказал аналитик.

Как писал сайт "Сегодня", согласно подписанным президентом законам, введение РРО предусматривается с 1 октября 2020 года для рисковых отраслей и c 2021 года для остальных. Кроме того, с 2021 года повышается годовой лимит дохода для второй группы плательщиков единого налога с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Ранее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, что законопроект предполагает использование "РРО в смартфоне" (е-чеки, электронные чеки), но кассовыми аппаратами можно будет пользоваться и дальше. Он также добавил, что введение РРО не будет касаться физлиц, "то есть людей, которые пришли на рынок продать какие-то овощи". Также не коснется он и физлиц-предпринимателей первой группы налогообложения.

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