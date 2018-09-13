Санкции не снимут: суд ЕС отказал российским банкам и компаниям

Европейский суд в Люксембурге отказал российским Сбербанку, ВТБ и Внешэкономбанку, а также компаниям "Роснефть", "Газпромнефть" и "Алмаз-Антей" в аннулировании санкций Евросоюза.

"Суд отклоняет действие [по аннулированию санкций]", – сказал судья, перечислив банки и компании РФ, оспаривавшие европейские санкции.

Как говорится в постановлении суда, Совет ЕС обосновал трибуналу свое решение ввести санкции ролью России в ситуации на Донбассе.

"Суд считает, что представленные Советом ЕС причины (для введения санкций. – Ред.) достаточно обоснованные", – отмечается в документе.

Решение суда может быть обжаловано в течение двух месяцев, но процедура будет ограничена некоторыми пунктами решения суда. Так, в случае обжалования, пересмотр решения может занять около года.

Напомним, также сегодня, 13 сентября, Совет ЕС продлил санкции против России на полгода в связи с агрессией в отношении Украины. Согласно законодательной процедуре, официально санкции продлят после публикации этой информации в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления:

визовые ограничения против российских граждан;

экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов;

ограничительные меры против Крыма.

Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма — раз в год. В июне текущего года ЕС уже продлил запрет на инвестиции в Крым.