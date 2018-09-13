Санкции не снимут: суд ЕС отказал российским банкам и компаниям

Сегодня, 13:21

Суд в Люксембурге посчитал невозможным аннулировать санкции

Фото: Flickr/Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier
Фото: Flickr/Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

Европейский суд в Люксембурге отказал российским Сбербанку, ВТБ и Внешэкономбанку, а также компаниям "Роснефть", "Газпромнефть" и "Алмаз-Антей" в аннулировании санкций Евросоюза.

"Суд отклоняет действие [по аннулированию санкций]", – сказал судья, перечислив банки и компании РФ, оспаривавшие европейские санкции.

Как говорится в постановлении суда, Совет ЕС обосновал трибуналу свое решение ввести санкции ролью России в ситуации на Донбассе.

"Суд считает, что представленные Советом ЕС причины (для введения санкций. – Ред.) достаточно обоснованные", – отмечается в документе.

Решение суда может быть обжаловано в течение двух месяцев, но процедура будет ограничена некоторыми пунктами решения суда. Так, в случае обжалования, пересмотр решения может занять около года.

Напомним, также сегодня, 13 сентября, Совет ЕС продлил санкции против России на полгода в связи с агрессией в отношении Украины. Согласно законодательной процедуре, официально санкции продлят после публикации этой информации в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления:

  • визовые ограничения против российских граждан;
  • экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов;
  • ограничительные меры против Крыма.

Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма — раз в год. В июне текущего года ЕС уже продлил запрет на инвестиции в Крым.
суд, банки, ЕС, санкции, РФ, санкции против России , решение суда

Вы сейчас просматриваете новость "Санкции не снимут: суд ЕС отказал российским банкам и компаниям". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Гройсман прокомментировал продление Евросоюзом санкций против России

Сегодня, 11:54

44 компании и 155 фигурантов санкционного списка страны-агрессора европейцы не "помиловали"

Евросоюз

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Климкин благодарит ЕС за продление санкций и просит их расширить

Сегодня, 11:44

Глава внешнеполитического ведомства призвал наложить санкции на ответственных за незаконное лишение свободы украинских политзаключенных
Загрузка...

Евросоюз

фото GETTY

Польша намерена заблокировать санкции ЕС против Венгрии

Сегодня, 04:19

В Варшаве считают, что "каждое государство-член ЕС имеет суверенное право проведения внутренних реформ"

США

Фото: AFP

Трамп подписал указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы

Вчера, 20:15

Решение о введении санкций в соответствии с указом будут принимать Госдеп и Минфин США
Загрузка...