Европейский союз продлил санкции против России

Сегодня, 10:18

Санкции касаются 155 физических лиц и 44 организаций и предполагают заморозку активов и ограничения в передвижениях

Европейский союз продлил санкции против России

Еще на полгода Европейский Союз продлил санкции, наложенные на Россию в связи с агрессией в отношении Украины. Соответствующее решение было принято Европейским советом 13 сентября.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", – говорится на сайте Евросовета.

Уточняется, антироссийские санкции были продлены на ближайшие шесть месяцев, то есть до 15 марта 2019 года.

Согласно законодательной процедуре, официально санкции продлят после публикации этой информации в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.

Европейские санкции касаются 155 физических лиц и 44 организаций и предполагают заморозку активов и ограничения в передвижениях.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал продолжать оказывать политическое давление на Россию и расширять свои санкции в отношении этой страны.

Кроме того, сообщалось, что добиваться расширения действующих санкций против России обещали также и в Лондоне.
Европейский Союз, санкции против России
Источник:

"Сегодня"

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