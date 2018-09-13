Европейский союз продлил санкции против России
Санкции касаются 155 физических лиц и 44 организаций и предполагают заморозку активов и ограничения в передвижениях
Еще на полгода Европейский Союз продлил санкции, наложенные на Россию в связи с агрессией в отношении Украины. Соответствующее решение было принято Европейским советом 13 сентября.
"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", – говорится на сайте Евросовета.
Уточняется, антироссийские санкции были продлены на ближайшие шесть месяцев, то есть до 15 марта 2019 года.
Согласно законодательной процедуре, официально санкции продлят после публикации этой информации в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.
Европейские санкции касаются 155 физических лиц и 44 организаций и предполагают заморозку активов и ограничения в передвижениях.
Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал продолжать оказывать политическое давление на Россию и расширять свои санкции в отношении этой страны.
Кроме того, сообщалось, что добиваться расширения действующих санкций против России обещали также и в Лондоне.