Компании создадут общую скорую помощь, а декларации с врачами "Бориса" останутся в силе

Фото: boris.kiev.ua

Сеть "Добробут" поглотила клинику "Борис": стали известны подробности сделки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81 2019-08-06T15:23:00+03:00 Бизнес Компании создадут общую скорую помощь, а декларации с врачами "Бориса" останутся в силе

Медицинская сеть "Добробут" закрыла сделку по покупке 100% клиники "Борис", основатель которой стал советником Владимира Зеленского. Как отметил гендиректор "Добробута" Олег Калашников, согласно условиям, стороны не разглашают сумму сделки, которую ранее участники рынка оценивали примерно в 30 млн долларов.

При этом руководство медсети рассказало о том, как будет происходить поглощение. В частности, стало известно, что интеграцию клиники "Борис" в сеть "Добробут" планируют начать с объединения отделений неотложной помощи и диспетчерских служб обеих клиник.

"Покупка клиники „Борис" наилучшим образом ложится в нашу долгосрочную стратегию. Это позволит создать самую большую частную сеть неотложной помощи, которая полностью покроет потребности пациентов", - сказал Калашников.

Количество карет скорой помощи у объединенной клиники - 20 единиц (12 – из "Добробута", восемь – из "Бориса"). По словам медицинского директора "Добробута" Татьяны Аникеевой, это позволит перевозить больных не только по Украине, но и за границу. Объединенная служба будет осуществлять более 30 тыс. выездов в год.

Кроме того, объединенный коечный фонд "Добробута" и "Бориса" составит 204 койки, в том числе 130 – в "Добробуте" (118 стационар, 12 реанимация) и 74 в "Борисе" (60 стационар, 14 реанимация).

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По словам Калашникова, после объединения и разработки стратегии развития бренд "Борис", возможно, будет сохранен. Кроме того, объединенная компания сохранит заключенные к настоящему времени "Борисом" декларации пациентов с семейными врачами и договор "Бориса" с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), однако не планирует расширять свое участие в реформировании медпомощи первичного звена и заключать новые декларации.

В свою очередь, почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий сказал, что решение о продаже "Добробуту" начали обсуждать осенью 2018 года.

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"Очень приятно, что мне предложили остаться почетным президентом "Бориса", потому что это как ребенок, которому отдал 28 лет жизни. Я бы и дальше хотел иметь отношение к компании хотя бы так", – сказал он.

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Радуцкий уточнил, что в ходе сделке с "Добробутом" осталось юридическое лицо "Борис", собственники которого изменились.

Как сообщалось, в мае 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение на концентрацию медицинской сети "Добробут" и ООО "Борис" на рынке медицинской помощи в пределах Киева. Рассмотрение дела о приобретении кипрской Satumco Limited, владельцем крупной столичной частной медицинской сети "Добробут", клиники "Борис" АМКУ начал в январе 2019 года.

Напомним, медцентр "Добробут" создан в 2001 году. Ранее он включал филиалы в Донецке и Ялте, однако теперь его активы сосредоточены в Киеве и расширены до крупной сети. Сеть включает в себя станцию неотложной помощи, детские поликлиники, поликлиники для взрослых, стационар для взрослых и детей, детскую и взрослую хирургию, лечебно-диагностический центр, клинический центр "Добробут-Онкология", а также центр клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины. В мае-2019 сеть "Добробут" открыла еще одно онкологическое отделение в Киеве.

Клиника "Борис" открыта в 1993 году. В 2017 году ее выручка увеличилась на 2,9% – до 155,6 млн грн, а чистый убыток составил 40,7 млн грн по сравнению с чистой прибылью 21,3 млн грн годом ранее.

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