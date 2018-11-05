Сколько платят топ-менеджерам в украинском IT: названы суммы

Женщины до сих пор получают значительно меньше, чем мужчины

В Украине IT-сектор занимает третье место по экспортной выручке и славится высоким уровнем зарплат. Рекрутинговое агентство Indigo провело исследование окладов топ-менеджеров в украинском IT. В опросе приняли участие 130 мужчин и 37 женщин. В основном, женщины занимают должность HR, СОО, СМО или СЕО. Возраст большинства участников опроса от 31 до 40 лет, пишет AIN.

Так, средняя заработная плата топ-менеджера этого возраста в IT составляет 5 тысяч долларов.

Если сравнить медианные значения зарплат женщин и мужчин, то женщины среди топ-менеджеров зарабатывают в два раза меньше, чем мужчины.

У 38,3% опрошенных топ-менеджеров нет бонусов. У 25% бонусы насчитываются по итогам года, а у 23% – ежеквартально.

Примечательно, что по медиане самый высокий уровень заработной платы в компаниях, основанных в США. На втором месте — Европа, на третьем — Россия. Но по верхней границе вилки самый высокий уровень заработной платы в компаниях, основанных в Украине.

Можно предположить, что в украинских бизнесах должным образом не выстроена система оплаты труда и компенсационный пакет, поэтому приходится конкурировать принципом "накинь 500 долларов".

Как сообщалось, экспорт IT-услуг из Украины вырос на 20%, а общий объем инвестиций в украинские IT-компании составил 265 млн долларов за 2017 год. Это на 231% больше показателей 2016 года.

Также в список ста лучших в мире аутсорсинговых IT-компаний вошли 13 украинских фирм.