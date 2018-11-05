Сколько платят топ-менеджерам в украинском IT: названы суммы

Сегодня, 11:12

Женщины до сих пор получают значительно меньше, чем мужчины

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Украине IT-сектор занимает третье место по экспортной выручке и славится высоким уровнем зарплат. Рекрутинговое агентство Indigo провело исследование окладов топ-менеджеров в украинском IT. В опросе приняли участие 130 мужчин и 37 женщин. В основном, женщины занимают должность HR, СОО, СМО или СЕО. Возраст большинства участников опроса от 31 до 40 лет, пишет AIN.

Так, средняя заработная плата топ-менеджера этого возраста в IT составляет 5 тысяч долларов.

c3e8111-22

Если сравнить медианные значения зарплат женщин и мужчин, то женщины среди топ-менеджеров зарабатывают в два раза меньше, чем мужчины.

У 38,3% опрошенных топ-менеджеров нет бонусов. У 25% бонусы насчитываются по итогам года, а у 23% – ежеквартально.

Примечательно, что по медиане самый высокий уровень заработной платы в компаниях, основанных в США. На втором месте — Европа, на третьем — Россия. Но по верхней границе вилки самый высокий уровень заработной платы в компаниях, основанных в Украине.

Можно предположить, что в украинских бизнесах должным образом не выстроена система оплаты труда и компенсационный пакет, поэтому приходится конкурировать принципом "накинь 500 долларов".

a990a9f-55

Как сообщалось, экспорт IT-услуг из Украины вырос на 20%, а общий объем инвестиций в украинские IT-компании составил 265 млн долларов за 2017 год. Это на 231% больше показателей 2016 года.

Также в список ста лучших в мире аутсорсинговых IT-компаний вошли 13 украинских фирм.
зарплата, зарплаты, Украина, топ-менеджер, IT-сектор

Вы сейчас просматриваете новость "Сколько платят топ-менеджерам в украинском IT: названы суммы". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Из-за высоких цен украинцы увлеклись подработками

Вчера, 08:12

Несколько тысяч гривен прибавки к зарплате "съедают" много времени и нервов

Украина

Меры. Если законопроект примут в Раде, то пеня за задержки будет начисляться автоматически. Фото: AFP

За задержку зарплат в Украине хотят ввести штрафы

1 Ноября, 07:00

На задержке выплат можно будет заработать проценты
Загрузка...

Бизнес

Где получать зарплату от 15 тысяч гривен: эксперты перечислили вакансии

31 Октября, 11:01

По данным Госстата, самой выгодной сферой работы остается авиация, но специалисты рынка труда нашли и другие предложения

Экономика

Гройсман рассказал о росте зарплат в Украине

29 Октября, 13:38

Премьер-министр уверен, что правительство сможет добиться положительных изменений
Загрузка...