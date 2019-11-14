Смартфон вместо кассового аппарата: для бизнеса устроят тестовый период

Проверять программное обеспечение от налоговой будут больше трех месяцев

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Государственная налоговая служба Украины (ГНС) готова к запуску программных регистраторов расчетных операций (РРО) – т.н. кассовых аппаратов в смартфоне – и уже дорабатывает соответствующее программное решение. Это программное обеспечение предоставят бизнесу для тестов с 1 января 2020 года. Тестирование будет бесплатным, заявил глава ГНС Сергей Верланов.

Тестовый режим продлится до 19 апреля 2020 года. После этой даты программные РРО можно будет использовать наряду с традиционными кассовыми аппаратами.

"За этот период плательщики смогут ознакомиться с новыми правилами, протестировать программные РРО, понять их преимущества и определить для себя, какими моделями все же пользоваться в своей деятельности. Хочу подчеркнуть, что ГНС будет предоставлять свое программное решение бесплатно, как и бесплатно осуществлять его обслуживание и поддержку. Мы будем оказывать информационную помощь всем желающим – научим как пользоваться РРО, покажем, как это работает", – цитирует Верланова пресс-служба налоговой.

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Ранее Верланов уже объяснял, что бизнес сможет пользоваться не только программой от ГНС, но и воспользоваться программными решениями и других разработчиков, или даже разработать собственное программное обеспечение.

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Напомним, введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП), которые находятся на первой группе налогообложения.

С 1 октября 2020 года применение программных РРО станет обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога на 2-4-й группах. Речь идет о продаже технически сложных бытовых товаров с гарантийным ремонтом, медицинских изделий, ювелирной продукции, б/у товаров в рознице. То же касается отелей, турагентств и заведений общепита. С 2021 года такие РРО станут обязательны для всех ФЛП 2-4-й групп.

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