Смартфон вместо кассового аппарата: в налоговой раскрыли детали

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Украинский бизнес, согласно новым законам о е-чеках и кешбэке, сможет использовать смартфоны и другие гаджеты вместо кассовых аппаратов. Программное обеспечение для таких гаджетов должно предоставляться и обслуживаться бесплатно, сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).

"Речь идет о полнофункциональном решении, которое любой продавец сможет загрузить с сайта налогового органа, установить на свой собственный гаджет, превратив его таким образом в кассовый аппарат. Использование этого общедоступного решения будет бесплатным для плательщика, без платы за обслуживание или "скрытых платежей", – объяснили в ГНС.

В то же время, субъекты хозяйствования смогут воспользоваться программными решениями и других разработчиков, либо разработать собственное программное обеспечение.

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Напомним, введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП), которые находятся на первой группе налогообложения.

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С 1 октября 2020 года применение программных РРО станет обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога на 2-4 группах. Речь идет о продаже технически сложных бытовых товаров с гарантийным ремонтом, медицинских изделий, ювелирной продукции, б/у товаров в рознице. То же касается отелей, турагентств и заведений общепита. С 2021 года такие РРО станут обязательны для всех ФЛП 2-4 групп.

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