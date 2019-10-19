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Опубликованы законы о кэшбеке и кассовых аппаратах

19 октября, 20:33

Тексты законов появились в "Голосе Украины", но они вступят в силу через полгода

/ Фото: Getty Images

Тексты изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (проект 1053-1) и изменения в Налоговый кодекс Украины "О детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (проект № 1073) опубликованы в правительственной газете "Голос Украины" в субботу, 19 октября.

Большинство норм обоих законов вступят в силу через полгода, кроме некоторых пунктов.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 1053-1 и № 1073, которые парламент принял 20 сентября, а 3 октября разблокировал для подписания.

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Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявлял, что закон о кешбэке, согласно которому покупатели смогут жаловаться на неправильные чеки, и закон о регистраторах расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг, который вводит электронные чеки (е-чеки), позволят создать предпосылки для снижения налогов и экономического роста Украины.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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кассовые аппараты чеки закон РРО кешбэк

Источник: Сегодня

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