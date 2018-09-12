IKEA может проиграть в борьбе с украинскими "двойниками" – эксперт

По словам экономиста, если шведская компания предварительно не изучит рынок и не научится гибкости, она може вскоре уйти из Украины

Первый магазин IKEA на украинском рынке могут вытеснить ее же двойники. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил экономист Александр Охрименко.

По мнению эксперта, в первую очередь, оригинальная компания будет проигрывать украинским копиям по цене.

"Украинские IKEA – это контрабанда. Ребята возят контрабанду, налоги не платят, в результате – у них цена ниже плинтуса. Оригинальная же компания может предлагать товары по цене, как в Германии, а их у нас массово не купят", – поясняет экономист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Украине незаконно используется бренд IKEA – посол Швеции

Кроме того, как считает Охрименко, против IKEA могут сыграть возможное нежелание изучать украинский рынок и отсутствие гибкости.

"Подобные компании, когда заходят в Украину, делают вид, что они такие крутые, большие дяди, не приглашают местных специалистов и не изучают рынок. Любой рынок надо предварительно изучить и потом выстраивать схему под него. А снобизм подобных компаний не позволяет это делать. Например, немецкая компания Metro во всем мире занимается оптом и работает с бизнесменами. Розницы у них нет. В Украину они сначала зашли с такими же амбициями, но не смогли их реализовать. Они помучились, получили убытки и сейчас занимаются розницей в Украине. Хотя, например, в Польше они не работают по такой схеме", – говорит Охрименко.

По словам эксперта, если IKEA не научится гибкости, из Украины она может быстро уйти, а копии при этом останутся.

Напомним, в конце 2017 года шведская компания IKEA, которая занимается продажей товаров для дома, официально заявила о своем выходе на украинский рынок.

Сегодня, 12 сентября 2018 года, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что были достигнуты все необходимые договоренности, и шведская компания приняла окончательное решение. Кроме того, уже появилась информация о том, каким будет первый магазин IKEA в Украине.

И.о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко считает, что IKEA покажет мировым компаниям – в Украине можно работать прозрачно.