SpaceX постигла неудача: ступень ракеты Falcon Heavy упала в океан

Многоразовая ступень должна была совершить посадку на платформу

Платформа Of Course I Still Love You. Фото: Getty Images

Попытка управляемой посадки на плавучую платформу в Атлантике многоразовой первой ступени американской ракеты Falcon Heavy, стартовавшей ранее на орбиту, завершилась неудачей. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Ступень упала в океан при посадке на платформу Of Course I Still Love You, находившуюся вблизи Флориды.

Перед запуском ракеты основатель SpaceX Илон Маск сказал, что оценивает шансы на успешную посадку приблизительно в 50% из-за большой скорости, с которой первая ступень возвращается на Землю. Она летела со скоростью в четыре раза быстрее пули.

Тем временем два многоразовых боковых ускорителя первой ступени совершили успешную посадку на площадке на космодроме на мысе Канаверал.

Напомним, американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с 24 спутниками стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в ночь с 24 на 25 июня (по киевскому времени). Третий по счету запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy Илон Маск назвал самым сложным за всю историю компании. Ракете предстоит доставить спутники сразу на три разные орбиты.

Напомним, ранее SpaceX успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии. Запуск совершался на Falcon Heavy и стал первым коммерческим выходом этой ракеты-носителя в космос:

