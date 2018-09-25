Стало известно, где и когда открется первый магазин Decathlon в Украине

Сеть магазинов спортивных товаров в мире Decathlon откроет первый магазин в Украине в "Ритейл Парке Петровка" в Киеве рядом со станцией метро "Почайна". Об этом сообщил генеральный директор "Decathlon Украина" Флоран Гийе, передает The Village.

Открытие магазина состоится весной 2019 года, а площадь магазина составит 2,5 тысячи квадратных метров.

"Украина – это супер-страна для Decathlon, поскольку это самая большая страна в Европе. К тому же у вас есть горы, море, а также протяженные сезоны лета и зимы, то есть возможность заниматься спортом в течение всего года. На самом деле это редкость – таких стран не так много", – заявил Гийе.

Также компания планирует расширить производство в Украине. Сейчас в нашей стране для Decathlon уже производятся перчатки для футбольных голкиперов, обувь, лыжи и клюшки для хоккея.

"Украина – очень привлекательная страна для Decathlon с точки зрения производства. Во-первых, у вас есть профессиональные работники, а также развито производство и большой масштаб рынка", – говорит директор по производству в Украине Decathlon Жером Бианка.

Планов открывать новые магазины в компании пока нет. В Decathlon сначала будут отслеживать фидбэк и динамику рынка в Киеве и уже после принимать решение.

Напомним, производитель спорттоваров Decathlone Group заявил о выходе на украинский рынок в начале сентября.

Decathlon Group – подразделение французской компании Association Familiale Mulliez, в которую также входит сеть супермаркетов и гипермаркетов Auchan и строительных гипермаркетов Leroy Merlin. Компания специализируется на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем для семидесяти видов спорта. Компании принадлежит торговая марка Decathlon, а также более двадцати торговых марок, каждая из которых "отвечает" за конкретный вид спорта.

Как сообщалось, ранее IKEA объявила об открытии первого магазина в Киеве:



