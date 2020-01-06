Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Стартапов-"единорогов" стало больше: в мировой список вошла украинская компания

6 января, 16:13

Больше всего "единорогов" в 2019 году оказалось в США, на втором месте - Китай

/ Фото: Pixabay

За 2019 года в мире 142 стартапа, которые стали "единорогами", то есть их оценка рыночной стоимости компании превысила 1 млрд долларов. В их число вошел и украинский проект Grammarly, который в октябре привлек 90 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Crunchbase.

В целом количество новых "единорогов" в мире стало расти меньшими темпами, чем в 2018 году, когда появилось 158 таких компаний. Больше всего "единорогов" в 2019 году вновь оказалось в США – 78 компаний. На втором месте с большим отрывом расположился Китай – 22 "единорога".

Реклама

Кроме того, общий объем инвестиций снизился едва ли не в два раза по сравнению с показателями 2018 года.

В тренде
"Уравниловка и напряжение": экономист жестко раскритиковал новые зарплаты бюджетников

Секторами, в которые больше всего инвестируют, стали финансовые сервисы, коммерция, данные и аналитика, транспорт, SaaS и здравоохранение.

Как сообщалось, Grammarly создает на основе искусственного интеллекта сервис для помощи в написании текстов на английском языке. Привлеченные 90 млн долл. инвестиций понадобятся для усовершенствования технологии комплексного ассистента для личной и профессиональной коммуникации на английском языке, объяснили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что проект GitLab с украинским сооснователем также стал "единорогом". Эта компания была основана в 2014 году украинцем Дмитрием Запорожцем и голландцем Сидом Сибранджи.

Кроме того, в декабре-2019 Кабмин объявил прием заявок на финансирование фондом стартапов. По плану правительства, этот инструмент позволит поддерживать креативные компании, которые нуждаются в ресурсах. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бизнес инвестиции единорог стартапы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трудовая миграция поутихнет: почему заробитчан станет меньше
Трудовая миграция поутихнет: почему заробитчан станет меньшеЭкономика
После облав казино придумали новую уловку и продолжили работу
После облав казино придумали новую уловку и продолжили работуУкраина
В Украине начались массовые облавы на заправки
В Украине начались массовые облавы на заправкиАвто
Нацбанк упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП: подробности
Нацбанк упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП: подробностиБизнес
Уплата ЕСВ в 2020: в налоговой службе напомнили об изменениях в счетах для ФЛП
Уплата ЕСВ в 2020: в налоговой службе напомнили об изменениях в счетах для ФЛПБизнес
"Мотор Сич": США борется с Китаем за покупку украинского предприятияЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...