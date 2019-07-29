Фото: REUTERS/Elijah Nouvelage

Суд Евросоюза принял решение против кнопки "лайк" на сайтах https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/facebook%20%D1%84%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%91%D0%A3%D0%9A https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/facebook%20%D1%84%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%91%D0%A3%D0%9A 2019-07-29T12:59:00+03:00 Бизнес Сайтам напомнили об ответственности за несанкционированный сбор личных данных пользователей

Вслед за скандалом вокруг утечки данных пользователей Facebook, соцсеть стала опосредованным фигурантом нового судебного разбирательства в Евросоюзе.

Ссылаясь на постановление Суда Евросоюза в Люксембурге, "Европейская правда" пишет, что операторы сайтов, на которых встроена кнопка "Мне нравится" от Facebook, разделяют с соцсетью ответственность за обработку и передачу данных.

Соответствующее решение было принято по иску Органа по защите прав потребителей в земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия) к ритейлеру одежды Peek & Cloppenburg. В ведомстве утверждали, что такая кнопка нарушает закон о защите данных, поскольку при загрузке страницы, на которой она установлена, Facebook получает IP-адрес пользователя и идентификатор веб-браузера.

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Причем это происходит, вне зависимости от того, нажимал ли пользователь кнопку и есть ли у него учетная запись Facebook.

"Суд четко дал понять, что оператор сайта, такого как Fashion ID, как общий контролер некоторых операций, включая обработку данных посетителей сайта, таких как сбор данных и их передача Facebook Ireland, должен предоставлять во время их сбора определенную информацию посетителям, например, о цели обработки", – гласит опубликованное решение суда.

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Таким образом, исходя из решения суда, веб-сайты с кнопками "Мне нравится" должны будут получить согласие пользователя на сбор и передачу пользовательских данных компании Facebook.

Напомним, ранее Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.

Ранее Facebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

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