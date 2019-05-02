Свое дело: цветовод с Волыни построил успешный лимонный бизнес

Под Луцком успешно разводят кумкваты, лимоны и "руки Будды"

Владимир Болотин родом с Волыни. В компании, занимающейся разведением цветов, руководил оптовым отделом торговли посадочным материалом много лет. Говорит, всю сознательную жизнь занимался цветами. Пока однажды не посмотрел телепередачу о том, как в Украине выращивают цитрусовые. И загорелся. Однажды был в командировке в Киеве и заглянул к селекционеру, прославившемуся цитрусовым садом. Спустя год у него уже были такая же теплица и план, как строить лимонный бизнес.

"Долго не рядился. От визита к селекционеру до начала строительства теплицы прошло месяцев 5. И то — потому что была зима, и я не мог начать стройку", — вспоминает Болотин.

Первые годы на новом поприще дались ему нелегко. Но теперь предприниматель один из самых успешных цитрусоводов Украины и, возможно, автор нового сорта.

Подземная теплица. Требует много физического труда. Главной помощницей цитрусовод считает дочку. Фото: из архива В. Болотина

На старте: знания

Владимир объездил почти всю Европу в командировках. Смотрел, как там строят тепличные комплексы, как они работают. Ориентировался в рынке сбыта, знал все о ценообразовании.

"Наверное, это облегчило мой старт", — признается он.

На предыдущем месте работы имел дело с 20 га поля, засаженного хвойными деревьями и луковичными. И понятие о фермерстве, садоводстве имел. Это была хорошая база для старта лимонного бизнеса.

Дальше — дело техники. Выкопать котлован под теплицу 2 м глубиной. Вывезти десятки кубометров земли, обустроить водоснабжение, освещение и отопление. В теплице, "вкопанной" в землю, — всегда стабильная температура, цитрусам нравится. Владимир построил ее вдвоем с братом, причем на его участке.

"Своей земли на тот момент не было. Брат предложил участок у дома, он подошел", — рассказывает цитрусовод.

Рекламировать услуги не пришлось: Владимир точно знал, кому предложить товар оптом. А вот делу своему учится по сей день.

"По мере необходимости ищу способы решения проблем, — говорит он. — Теория из головы "выветривается", я сразу применяю на практике и запоминаю".

Сейчас Владимир занимается темой прививок растений. Хочет формировать деревья-сады. Это когда на лимон прививают одновременно кумкват, мандарин и цитрон "рука Будды". И получают 4 вида листьев, цветов и плодов в одном горшке.

Труднее всего: ждать плодов и тли

"Когда работаешь 2—3 года и получаешь смешную прибыль, очень трудно не бросить все в пользу хорошего дохода", — признается Болотин.

Он знал, что бизнес не скоро станет окупаемым: нужна хотя бы пара тысяч растений в год на продажу. И продолжал подрабатывать в оптовой торговле. Но морально было тяжело ждать плодов своих инвестиций. Чтобы развивать такие бизнесы, надо иметь запас прочности. Дети, семья требуют постоянного заработка, говорит он.

"Некоторые в нашей области тоже начинали выращивать лимоны, а потом перешли на лук. Не смогли наладить сбыт", — объясняет ситуацию Болотин.

Достоверной информации в помощь цитрусоводам на украинских сайтах мало. Все статьи перекопированные, переписанные, и доверять советам по уходу нельзя. Приходится фильтровать, чтобы найти нужное, или обращаться к иностранным ресурсам.

"Я такую схему разработал: заинтересовал какой-то вопрос — ищу, в какой стране его решили. Перевожу онлайн-переводчиком и по запросу нахожу первоисточник", — делится приемом Владимир.

Чтобы завести новое растение, надо выбрать сорт на форумах, купить и ждать, пока заплодоносит.

"Фрукт вкусный — пускаем в продажу", — рассказывает владелец лимонария.

Бывают и промахи: например, один испанский апельсин Владимир ждал 5 лет, а попробовал — кислющий, не годится. Будет декоративный, а на размножение не пойдет.

О цитрусовых врагах предприниматель тоже узнал "в бою": оперативно выяснял, как спасать питомник от тли, паутинного клеща, белокрылки. Теперь поддерживает карантин в своих теплицах. Чтобы в них попало новое растение, сначала нужно передержать его недельку в стороне.

"Если личинки на дереве есть, через неделю-полторы они вылупятся и покажутся на глаза", — объясняет цитрусовод.

История в цифрах

5 лимонных деревец дали 30 черенков. Эти 30 растений цитрусовод размножил до 100, а сотню — до 1000. За год маточное дерево можно обрезать 3—4 раза. На производство черенка, готового к продаже, уходят 3 месяца. Запуская процесс, Владимир ждал 3 года, чтобы маточные деревья нарастили ветки для обрезки. Теперь у него 2 теплицы.

"Чтобы построить такую, надо 10 000 долларов", — рассказывает бизнесмен.

А первых доходов придется ждать 4 года. У него водятся кумкват, мандарин, апельсин, "рука Будды" и лайм "цитрусовая икра". Черенок стоит от 65 грн до 5000 грн (подрощенный). Возможно, Владимир даже вывел новый сорт! "Смутировал лимон: одна из веток дала пестролистные, вариегатные листы. Проверим и зарегистрируем", — делится он.

Как изменилась жизнь при цитрусах

Работая руководителем, Болотин продумывал задачи подчиненным и выстраивал систему работы. Теперь должен сам для себя запустить в голове все процессы и наладить выполнение.

Много отнимает физический труд. С поливом и отоплением помогает брат, но ради плантации он жертвует внерабочим временем.

"Хорошо, что в теплицу сразу же провел свет, воду, отопление. Основной уход налажен", — рассказывает предприниматель.

Свободного времени цитрусы почти не оставляют. Отдых приходится согласовывать с циклом производства.

"Нарезал черенки, оставил их укореняться на месяц — и, пока веточки пускают корни, можно лететь на пару недель в Египет", — объясняет Владимир.

В друзьях у Болотина теперь все цитрусоводы Украины.

"Наладил близкий контакт с 2—3 людьми, делимся опытом, — рассказывает он. — Мы хоть и конкуренты, но сообща легче работать".

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Советы бывалого

"Двигаясь в одном направлении, рано или поздно куда-то придешь. А если его постоянно меняешь, то ходьбы много, а результатов мало", — убежден Владимир Болотин.

Эта мысль заставила его терпеливо ждать первых результатов. Главное — не бросать дело на полпути, многим не хватает всего чуточку терпения. Начинать бизнес надо с холодной головой и по возможности просчитать все риски.

"Я вот знал, сколько на метре квадратном у меня растений, сколько стоят и какова цена этого метра", — приводит он пример.

Сколько растение стоит в Испании или Италии, сколько потратит ресурсов на его производство на Волыни... В результате расчетов Владимир, по его словам, уже получил, что хотел, и уверен: объемы производства и доходы зависят лишь от него. А для обеспечения тыла рекомендует заниматься микрогрином: зимой зелень продается хорошо и недешево.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как домики для кошек прославили украинку на весь мир. То, что начиналось, как хобби, стало для Галины Ясеневой прибыльным международным бизнесом.

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