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Жительница Запорожской области превратила свой двор в ботанический сад

Сегодня, 12:01

Изначально Ольга планировала обустроить двор для своей маленькой дочери

Жительница Запорожской области превратила свой двор в ботанический сад Запорожье Изначально Ольга планировала обустроить двор для своей маленькой дочери

Уже более 10 лет Ольга Кейда из с. Федоровка Пологовского района занимается благоустройством собственного ботанического сада.

Женщина собственными руками превратила 2-метровые кусты амброзии, которые росли там до переезда ее семьи, на целый ботанический сад в 25 соток.

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Изначально Ольга планировала обустроить двор для своей маленькой дочери, так как там не было места даже для коляски. Потом семья высадила фруктовые деревья, потом — хвойные, которых в коллекции Ольги уже более 30-ти видов. Дальше хозяйка начала обустраивать клумбы. Сегодня на них растут разнообразные кусты, многолетние цветы, водные лилии. Разводит женщина и орхидеи, которых у нее насчитывается уже более 60 видов. Каждый год коллекция Ольги Владимировны пополняется новыми растениями, более интересными, редкими и невероятно красивыми.

В обустроенный ботанический сад приходят школьники на уроки природы, экологии, также фотографируются на виньетки. А еще сюда приходят отдыхать местные дети со своими родителями.

Ранее мы также рассказывали о том, как житель Буковины вырастил дома тропический сад. Иван Галип щедро раскрывает тайны всем желающим и угощает диковинными фруктами.

А селекционер Анатолий Патий в небольшом селе Рожны под Киевом на своем участке вырастил настоящие "маленькие джунгли".

Кроме того, украинцы стали чаще выращивать экзотические растения прямо в квартирах. Инициативные граждане подсчитали: на домашних цитрусовых можно экономить 50-70 гривен в месяц:

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Тег видео, Запорожье, деревья, ботанический сад, орхидеи, растения, кусты

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