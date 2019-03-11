Жительница Запорожской области превратила свой двор в ботанический сад

Изначально Ольга планировала обустроить двор для своей маленькой дочери

Жительница Запорожской области превратила свой двор в ботанический сад 2019-03-11T12:01:06+02:00 Запорожье Изначально Ольга планировала обустроить двор для своей маленькой дочери

Уже более 10 лет Ольга Кейда из с. Федоровка Пологовского района занимается благоустройством собственного ботанического сада.

Женщина собственными руками превратила 2-метровые кусты амброзии, которые росли там до переезда ее семьи, на целый ботанический сад в 25 соток.

Изначально Ольга планировала обустроить двор для своей маленькой дочери, так как там не было места даже для коляски. Потом семья высадила фруктовые деревья, потом — хвойные, которых в коллекции Ольги уже более 30-ти видов. Дальше хозяйка начала обустраивать клумбы. Сегодня на них растут разнообразные кусты, многолетние цветы, водные лилии. Разводит женщина и орхидеи, которых у нее насчитывается уже более 60 видов. Каждый год коллекция Ольги Владимировны пополняется новыми растениями, более интересными, редкими и невероятно красивыми.

В обустроенный ботанический сад приходят школьники на уроки природы, экологии, также фотографируются на виньетки. А еще сюда приходят отдыхать местные дети со своими родителями.

Ранее мы также рассказывали о том, как житель Буковины вырастил дома тропический сад. Иван Галип щедро раскрывает тайны всем желающим и угощает диковинными фруктами.

А селекционер Анатолий Патий в небольшом селе Рожны под Киевом на своем участке вырастил настоящие "маленькие джунгли".

Кроме того, украинцы стали чаще выращивать экзотические растения прямо в квартирах. Инициативные граждане подсчитали: на домашних цитрусовых можно экономить 50-70 гривен в месяц:

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