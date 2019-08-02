/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Торговля уходит в онлайн: что покупают украинцы в сети https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C 2019-08-02T10:28:15+03:00 Бизнес Заказ вещей через смартфон становится привычкой

В Украине активизируется розничная торговля, сообщила Государственная служба статистики. Онлайн-ритейлеры подтверждают официальные данные и, кроме этого, отмечают изменение трендов и покупательских предпочтений. Например, растет количество заказов с мобильных телефонов, а товары стали активнее брать "с рук".

"Чаще всего покупают в онлайне технику и электронику, одежду и обувь, косметику, парфюмерию, также книги, подарки и товары для хобби (пряжу, ткани, декор для шитья и рукоделия, мягкие игрушки и т.п)", – отмечается в исследовании, проведенном маркетплейсом EVO (сайты Prom, Bigl, Shafa, Crafta).

А количество заказов через смартфоны в первом полугодии 2019 года выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодов 2018 года. 40% "мобильных" покупателей — это молодые люди в возрасте 25-35 лет. Мужчины на заказ со смартфона тратят около 432 грн, а женщины меньше — 330 грн.

"70% покупателей приходят с мобильных. Около половины из них уже привыкли заказывать товары через мобильное приложение. На покупки, в среднем, тратят 617 грн," — говорит CEO маркетплейса Prom Иван Портной.

Кроме того, спрос на авторские товары вырос в 1,7 раза. По количеству заказов в топе дизайнерские товары для дома: посуда ручной работы, декор для прихожей, кашпо для цветов. Также спросом пользуются трендовые аксессуары и украшения: экосумки, кожаные кошельки, расшитые броши и серьги.

"В среднем покупатели тратят на авторское изделие 520 грн. Больше всего заказывают вещи повседневного использования с оригинальным дизайном. Из материалов популярностью пользуется дерево, хлопок и натуральная кожа," — рассказывает руководительница площадки авторских товаров Crafta Ольга Костюк.

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Также увеличивается популярность покупок "с рук". В среднем за одежду в хорошем состоянии отдавали в среднем 258 грн. Среди популярных товаров - женские платья, босоножки, футболки, кроссовки, джинсы.

"Осознанное потребление из тренда постепенно переходит в привычку. Количество покупок [с рук] год к году растет на 35%. Хорошая иллюстрация приобщенности украинцев к разумному потреблению и средний чек. <...> Украинцы готовы ставить минимальную цену, чтобы продлить вещам жизнь, а не выбрасывать их," - рассказал CEO Shafa Александр Роенко.

Напомним, новости "Сегодня" предупреждали, что покупая вещи в интернете украинцы рискуют получить "кота в мешке", деньги за который могут и не вернуть. О том, как избежать трудностей виртуального шопинга, узнавайте из сюжета:

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