Трехкратное сокращение: эксперт оценил ограничение господдержки фермеров

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Кабинет министровуменьшил сумму господдержки фермеровсо 150 до 50 млн грн в одни руки. Так, согласно постановлению правительства, сумма средств, предоставляемая в течение одного бюджетного года субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному товаропроизводителю и связанным с ним лицам, не сможет превышать 50 млн грн.

Такое мероприятие усложнит доступ к бюджетным деньгам крупным агропроизводителям, однако не поможет мелким фермерам, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава Союза украинского селянства Иван Томыч.

"Из-за того, что все программы, начиная с 1991-го ликвидированы, вопреки закону о фермерском хозяйстве и ряде других законов в поддержку мелкого фермера, мелкие фермеры не имеют никакого шанса на получение поддержки. Поскольку правительство, вопреки всей законодательной базе, решения ООН относительно провозглашения поддержки семейных ферм, не заложило на следующий год ничего. А для крупных [агропроизводителей] немного усложняется [доступ]", – сказал он.

В то же время Томыч допустил, что крупные игроки со временем найдут способы, как обойти ограничение в отношении связанных лиц. И все же есть пул фермеров, которые ощутят позитив от введенной меры, признает глава Союза украинского селянства.

"Немного улучшаются возможности для предприятий, которые обрабатывают 5-15 тыс. га, которые имеют лучшие возможности воспользоваться поддержкой", – сказал он.

Новости "Сегодня" ранее писали, что украинским фермерам планируют предоставлять кредиты для покупки земельных паев в рамках специальной государственной программы уже после открытия рынка земли в октябре 2020 года.

В целом для удешевления кредитов для малых, средних и индивидуальных фермеров Минфин запустит две программы. Одна подразумевает компенсацию по кредитам на покупку земли, что позволит снизить ставку по кредиту до 5%. Эти средства уже заложены в проекте госбюджета на следующий год – 4,4 млрд гривен.

Также вместе с иностранными донорами в Минфине разработан проект Фонда частичного гарантирования кредитов. Этот фонд будет запущен до середины 2020 года, еще до открытия рынка земли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

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