Кредиты фермерам: к открытию рынка земли в Украине запустят госпрограмму

/ Фото: Pixabay

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Украинским фермерам планируют в рамках специальной государственной программы предоставлять кредиты для покупки земельных паев после открытия рынка земли в октябре 2020 года. Об этом заявила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова на конференции по реформе управления земельными отношениями.

По ее словам, для удешевления кредитов для малых, средних и индивидуальных фермеров Минфин запустит две программы. Одна подразумевает компенсацию по кредитам на покупку земли, что позволит снизить ставку по кредиту до 5%. Эти средства уже заложены в проекте госбюджета на следующий год - 4,4 млрд гривен.

"Для вас этот кредит будет дешевле, так как государство потратит государственное финансирование, чтобы ставка была не 20%, как сейчас, не 10 или 11 %, как будет через год, а ниже 5%" – сказала Маркарова.

Компенсацию можно будет оформить в любом банке, который станет участником государственной программы, заверила министр.

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Также вместе с иностранными донорами в Минфине разработан проект Фонда частичного гарантирования кредитов. Этот фонд будет запущен до середины 2020 года, еще до открытия рынка земли.

"Государство будет работать со всеми банками чтобы предоставить гарантии, чтобы банки не боялись выдать кредит, чтобы банки не требовали в счет залога", – уточнила Маркарова.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

Как известно, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Уже планируется внесение документа на рассмотрение парламента.

Законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне нормативной денежной оценки (НДО). Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.

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