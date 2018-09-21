У Amazon появится сеть магазинов без продавцов и кассиров

Американская компания Amazon, которая попала под расследование в Европе, планирует к 2021 году открыть до 3 тысяч автоматизированных оффлайн-универсамов без кассиров и продавцов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания уже рассматривает соответствующий план развития. Отмечается, что в магазинах будут использованы те же технологии, что и в беспилотных автомобилях.

Для входа в супермаркет покупатель должен будет установить бесплатное приложение и приложить его к считывающему устройству. После этого покупатель может взять все необходимые продукты и покинуть помещение: сумма покупок автоматически спишется со счета пользователя.

При этом Amazon уже открыла в Сиэтле первый оффлайновый супермаркет Amazon Go. Второй магазин был запущен снова в Сиэтле, а третий появился в Чикаго в начале этой недели. До конца 2018 года и в 2019 году планируется открыть еще несколько точек продаж в Чикаго и Сан-Франциско.

По планам главы компании Джефа Безоса, магазины Amazon Go будут представлены в виде различных конфигураций. Среди них будут доступны небольшие магазинчики с ограниченным перечнем товаров и свежеприготовленными упакованными блюдами, наподобие 7-Eleven. Таким образом, компания может начать даже конкурировать с закусочными и заведениями быстрого питания.

Напомним, ранее Amazon стал третьей в истории компанией с капитализацией выше триллиона долларов. Капитализация Apple достигла этой отметки в начале августа-2018. Китайская PetroChina стоила триллион в 2007 году, но потом резко подешевела.

Также Amazon стал самым дорогим брендом 2017 года.

Как известно, глава и основатель компании Джефф Безос является самым богатым человеком в истории. В июле-2018 его состояние превысило 150 млрд долларов: