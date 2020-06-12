У Зеленского рассказали, как побороть коррупцию в бизнесе

Бизнесу дорого платить тот уровень налогов, который есть сегодня

Проблема борьбы с коррупцией в бизнесе гораздо глубже, чем может казаться.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявила Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса президента Украины.

"Наше задание не только расследовать, определить виновных и пусть они понесут ответственность, но также изменить систему налогообложения. Если мы видим, что бизнес ищет схемы, готов платить по 10-12-15%, чтобы не платить НДС, к примеру, или не растаможивать, то давайте пересмотрим нашу налоговую систему", – отметила она.

В противном случае, по ее словам, будет бег по кругу.

"Бизнес будет пробовать договариваться, потому что ему дорого платить тот уровень налогов, который есть сегодня", – подчеркнула она.

Реклама

Ранее в Офисе президента состоялась встреча с бизнесом, который предложил внести изменения в налоговое законодательство. Предпринимателям пообещали оформить предложения в законопроект в течение двух недель.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив провела встречу с представителями бизнеса относительно наработки законодательных инициатив по совершенствованию налогового законодательства.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама