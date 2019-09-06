Обновленная "Свобода слова Савика Шустера" сегодня выходит в эфир: где смотреть

/ Фото: телеканал "Украина"

Сегодня, 6 сентября, на телеканале "Украина" стартует ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Обновленное социально-политическое шоу будет выходить в эфир из современнейшей студии, которую специально придумали французские телевизионщики.

Среди ноу-хау – считывание эмоций с лиц всех присутствующих в студии, звук, который участники могут слышать по-разному, и многое другое. Каждую программу 100 зрителей в студии будут участниками шоу. Место каждого оборудовано мини-компьютером. С его помощью можно голосовать за или против высказываний гостя. А мини-камеры будут фиксировать их эмоциональную реакцию во время голосования.

Реклама

Онлайн-трансляцию ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будет вести сайт "Сегодня". Начало в 21:00. Не пропустите!

Как сообщалось, традиционно Савик Шустер будет приглашать на ток-шоу интересных гостей: политиков, лидеров общественного мнения и экспертов. Так, уже в эту пятницу на "Свободе слова Савика Шустера" появятся лидеры пяти фракций новой Верховной Рады.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама