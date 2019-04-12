Украина попала в мировой ТОП-5 по дешевизне мобильного интернета

В странах-соседях нашей страны за мобильные данные платят значительно больше

Фото: Pixabay

Украина оказалась на четвертом месте в мире по дешевизне мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные провайдера Cable.co.uk, который анализирует доступность интернета 230 странах мира.

По данным исследования, средняя стоимость одного гигабайта мобильных данных в Украине составляет 0,51 доллара. Цены ниже оказались только Индии, Кыргызстане и Казахстане - 0,26 доллара, 0,27 доллара и 0,49 доллара соответственно.

В соседних с Украиной странах доступ к интернету с мобильного телефона стоит значительно дороже. Так, в Беларуси стоимость гигабайта составляет 2,36 доллара, в Польше — 1,32 доллара, в Молдове — 2,82 доллара, в России – 0,91 доллара.

Отмечается, что самый дорогой мобильный интернет – в Зимбабве, где за один гигабайт мобильных данных приходится платить 75,2 доллара.

Напомним, украинцы "пересаживаются" с телефонных звонков на мобильный интернет. Так, по итогам 2018 года доходы мобильных операторов Украины от предоставления услуги мобильного интернета впервые превысили доходы от предоставления голосовой связи.

Всего украинцы "выговорили" 188,8 млрд минут, что на 50 млн меньше, чем в 2017 году. А мобильного трафика использовали почти миллиард терабайт. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Также стало известно, что мобильные операторы отказываются от безлимитных тарифов. "Сегодня" выясняли, не придется ли платить больше.

Кроме того, мы выяснили, как правильно пользоваться функциями защиты своих мобильных устройств:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина попала в мировой ТОП-5 по дешевизне мобильного интернета". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.