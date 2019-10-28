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Украина в Doing Business: Гончарук назвал амбициозную цель

28 октября, 10:55

Украина имеет огромный потенциал, уверен глава правительства

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Украина поднялась на семь пунктов в рейтинге Doing Business 2020 Всемирного банка, однако позиция страны остается низкой. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".

По его словам, цель правительства – довести Украину до ТОП-10 рейтинга за три года.

"Авторитетная международная организация – Всемирный банк – в очередной раз опубликовала рейтинг, в котором она сравнивает страны по простоте ведения бизнеса. <...> По многим параметрам иностранные специалисты оценивали и Украину. И в этом году Украина поднялась в этом рейтинге на семь позиций – до 64-го места. Это очень низкое место как для Украины. Наша страна имеет огромный потенциал и может быть даже в первой десятке. Именно такую цель мы перед собой ставим в течение ближайших трех лет", – сказал Гончарук.

О том, зачем Украине нужен рейтинг Doing Business, ранее сайту "Сегодня" рассказали экономисты. Подробнее об этом узнавайте из материала "Серьезные инвестиции или чистое баловство: что даст Украине успех в Doing Business 2020".

Также новости "Сегодня" рассказывали, что несмотря на успех Украины в Doing Business, предприниматели бьют тревогу из-за ряда налоговых новаций:

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бизнес рейтинг Всемирный банк Doing Business Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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