Серьезные инвестиции или чистое баловство: что даст Украине успех в Doing Business 2020

/ Фото: Pixabay

Реклама

Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Doing Business 2020 Всемирного банка. Теперь Украина занимает 64-е место среди 190 стран. Сайт "Сегодня" расспросил экспертов, во что конвертируется этот успех и что нужно, чтобы Украина попала в ТОП-10 рейтинга – то есть достигла цели, которую поставил президент Владимир Зеленский.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса подчеркивает: Doing Business – один из рейтингов, на который смотрят инвесторы.

"Что это нам дает? Улучшение – уже дало. Это показывает, что легче в Украине стало вести бизнес. Это улучшение для украинского бизнеса, больше возможностей для украинской экономики. Это хорошо, это правильный путь. Семь лет движемся вверх Doing Business. Однако, нужно отметить, отстаем, например, от Мексики. Так что нам еще есть куда двигаться", – сказал Фурса.

В то же время попасть в клуб стран из ТОП-10 рейтинга – очень сложная задача, добавил он.

"Не думаю, что для Украины вообще реалистично в ближайшее время попасть в ТОП-10, это сверхсложное задание. Хотя все зависит от нас, вряд ли мы это вообще реализуем", – отметил эксперт.

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что попасть в ТОП-10 вполне реально. Достаточно одобрить ряд нормативных документом для упрощения ведения бизнеса, поскольку при формировании рейтинга учитывают именно это, объясняет аналитик.

"Как рейтинг делают? Там привлекают экспертов, берут нормативные документы и делают выводы. Эксперты – это, как правило, журналисты или аудиторы, которые бизнесом реально не занимаются", – объяснил экономист.

Однако, на его взгляд, иностранные инвесторы в действительности обращают мало внимания на оценку Всемирного банка.

"Настоящие инвесторы никогда не обращают внимания на этот рейтинг, – говорит он. – Это просто баловство! Потому что, согласно этому рейтингу, в десятку входит Македония (входила в ТОП-10 прошлогоднего рейтинга. – Ред.), Грузия… Если сопоставить общие суммы инвестиций – с ВВП, без ВВП – никак рейтинг к инвестициям не относится".

Как сообщалось, в июне-2019 президент Украины Владимир Зеленский поставил цель для Украины –попасть в ТОП-10 Doing Business и избавиться от "унизительного" кредитного рейтинга. Глава государства уверен, что попасть в десятку самых удобных для бизнеса стран Украина сможет за три-четыре года.

Доклад "Ведение бизнеса" (Doing Business Report) – это ежегодное исследование группы Всемирного банка, которое оценивает простоту осуществления предпринимательской деятельности. Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий, и порядку их применения на практике.

Доклад составляется с 2003 года и обычно публикуется осенью. С 2005 года (Doing Business 2006) в докладе присутствует рейтинг государств по легкости ведения бизнеса, а с 2006 года (DB 2007) страны ранжируются и по индикаторам. Кроме того, исследования Doing Business не только указывают на проблемы, которые препятствуют развитию предпринимательства, но и определяют их причины и содержат рекомендации о проведении необходимых реформ.

Напомним, несмотря на успех Украины в Doing Business, предприниматели бьют тревогу из-за ряда налоговых новаций:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама