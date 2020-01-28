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Украинцам готовят "налог на YouTube": детали законопроекта

28 января, 17:06

Документ уже зарегистрировали в Верховной Раде

/ Фото: Unsplash

Пока Министерство финансов уверяет, что повышения налогов в Украине не планируется, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2634, которым предлагается обложить налогом YouTube, Netflix и другие компании по продаже видеоконтента. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта парламента. По состоянию на 28 января документ проходит рассмотрение в профильном комитете.

Как отмечается в пояснительной записке, деятельность иностранных компаний, которые предоставляют цифровые услуги, в Украине "проводится без надлежащего налогообложения".

"Это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков. Тем самым нарушаются базовые принципы равенства и нейтральности налогообложения налогоплательщика", – говорится в документе.

Законопроект предлагает ввести 20%-ный налог на добавленную стоимость (НДС) на любые услуги, которые украинцы получают через интернет от иностранных компаний. Такими компаниями в Украине являются, например, международные корпорации YouTube, Netflix, Google, Apple и др. Кроме того, изменения могут коснуться размещения рекламы в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и т. д., а также в мобильных приложениях.

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Если корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, ее предлагают штрафовать на 8,5 тыс. гривен. К слову, аналогичный закон с 2017 года работает в Российской Федерации.

Напомним, ранее появление законопроекта о "налоге на YouTube" анонсировали в Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Соответственно, шансы на попадание этого документа на голосование в сессионном зале довольно высокие.

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Как сообщалось, Украина остается одной из самых "пиратских" стран. Так, согласно исследованиям BSA Global Software Survey, 80% программного софта, который установлен на украинских компьютерах, – пиратский. Тогда как, например, в США этот показатель составляет всего 15%.

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Источник: Сегодня

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