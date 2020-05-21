Украинцы активно ищут удаленную работу: для кого есть вакансии

В Украине за время жесткого карантина заметно увеличилось число безработных и уменьшилось количество вакансий. При этом люди стали интересоваться "удаленкой". Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного порталом OLX, в апреле по сравнению с февралем количество запросов "удаленная работа" выросло на 83%.

"Это наблюдение может пригодиться работодателям: рынок труда не становится на паузу, и украинские соискатели все еще ищут заветную должность, но хотят иметь возможность выполнять обязанности удаленно", - отмечают эксперты.

При этом в период карантина в ТОП профессий, которым чаще всего предлагают удаленную занятость, вошли Instagram-специалисты, офис-менеджеры, операторы, менеджеры по продажам.

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К слову, количество вакансий с возможностью удаленной работы тоже выросло. Самыми популярными по количеству таких объявлений в апреле стали офис-менеджеры – предложений для их удаленной работы стало почти вдвое раза больше. На "удаленке" от офис-менеджеров ждут приема звонков и электронной почты, а также ведение документооборота. В среднем по Украине таким специалистам предлагали 10 тыс. грн.

А больше всего в Украине готовы платить продавцам-"удаленщикам" – до 29,3 тыс. гривен в месяц.

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"С наступлением карантина стали активнее набирать еще и продавцов для работы из дома. Если раньше – еще в феврале – на платформе их не искали, то в апреле можно было уже найти такие предложения с рекордной средней зарплатой более 29 тыс. грн", – отмечают эксперты.

В полтора раза увеличились и шансы найти работу онлайн-администраторам. В их обязанности входит модерация онлайн-страниц и сайтов. Такие специалисты могут получать в среднем 22 тыс. грн.

Напомним, ранее в Госслужбе занятости тоже рассказывали, в каких сферах нужны работники во время карантина. Отдельно государственные эксперты подчеркнули, что всегда есть вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы – бухгалтеров, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих – электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.

В целом же, по данным Государственной службы занятости, из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса, остались без работы более 40 тыс. украинцев.

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