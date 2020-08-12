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Украинцы снова могут регистрировать и ликвидировать ФОПы онлайн

12 августа, 13:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Доступ к госреестру бизнеса открыли раньше, чем планировали

В Украине на пять дней раньше назначенного срока начал работать Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) и общественных формирований. Предполагалось, что реестр запустят после обновления 16 августа, однако доступ открыли вечером 11 августа.

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"Обновленное программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований введено в промышленную эксплуатацию в 19:00 11 августа 2020 года",сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

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Как уточняется на странице ведомства в Twitter, обновленный реестр получил ряд новых опций:

  • не нужна установка отдельных приложений на персональный компьютер;
  • бесплатный поиск информации по данным подразделения юрлица;
  • внесение изменений информации о юрлице в один этап;
  • учет семейных фермерских хозяйств;
  • отдельный блок для внесения информации о конечных бенефициарах владельцах;
  • шаблоны документов для распечатки;
  • PDF-формат для сканирования документов;
  • ликвидация ФОПа в один этап;
  • введение и снятие запретов на проведение регистрационных действий.

Напомним, ранее правительство заявило, что благодаря приложению "Дія" 100% государственных услуг станут доступны онлайн до 2024 года и 50 основных услуг – уже в 2020 году. Президент Владимир Зеленский также отмечал, что украинцы должны иметь возможность получить онлайн все услуги от государства:

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бизнес регистрация онлайн реестр доступ госреестр ФЛП

Источник: Сегодня

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