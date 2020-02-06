Через телефон можно будет получить 50 админуслуг в 2020 году – Гончарук

Приложение "Дія", установленное в телефоне, позволит получить админуслуги, не выходя из дома

С телефоном

Цель правительства – 100% государственных услуг онлайн до 2024 года и 50 основных услуг – уже в 2020 году. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Далее будет возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт", – объяснил он в Telegram важность приложения.

С сегодняшнего дня каждый желающий может загрузить приложение в App Store и Google Play.

"Почему цифровизация важна для Украины? Цифровизация – это ликвидация коррупции и бюрократии, удобство государственных сервисов для граждан, экономия времени и средств бюджета. Государство должно стать еще более эффективным, почти незаметным, чтобы не создавать проблем", – рассказал Гончарук.

Он добавил, что топ-50 услуг, по которым больше всего обращений, будут оцифрованы уже в этом году (а это регистрация ЧП, юрлиц, еМалятко, услуги для перевозчиков и строителей, услуги для владельцев авто).

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"Уже тысячи украинцев почувствовали преимущества этих электронных сервисов. И это только начало. Цифровизация государственных услуг должно охватить всю Украину", – говорит Гончарук.

Он отметил, что доступность-онлайн услуг – это также и умение ими воспользоваться.

"Поэтому мы ввели Национальную программу цифровой грамотности, которая за 3 года должна охватить 6 млн украинцев", – напомнил премьер.

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Напомним, установив приложение "Дія" на телефон, можно свободно воспользоваться цифровым водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства.

В Украине примерно 9,5 млн активных водительских удостоверений. Уже удалось оцифровать более 6 млн прав и более 5 млн техпаспортов. Для получения электронных версий своих документов надо просто загрузить приложение и авторизоваться. Документы появятся в приложении автоматически, если в реестре есть полные данные.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине запустили работу мобильного приложения "Дія", презентацию которого посетил президент Владимир Зеленский. Он напомнил о своей мечте кардинально изменить отношения между государством и гражданами страны. Глава государства считает, что государство должно быть для человека удобным, простым и понятным сервисом.

Президент уточнил, что на создание данного приложения не было потрачено ни копейки из госбюджета. Он подчеркнул, что до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам.

"С помощью смартфона украинцы смогут удостоверять личность, путешествуя железной дорогой, во время медобслуживания, банковских операций", – подчеркнул глава государства и добавил, что в 2020 году будет расширена по Украине услуга еМалятко.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что правительство разработало и запустило мобильное приложение "Дія", которое даст широкие возможности водителям – от онлайн-страхования до уплаты штрафов.

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