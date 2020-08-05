В Украине остановилась онлайн-регистрация бизнеса: что произошло

С сегодняшнего дня, 5 августа, в Украине временно нельзя зарегистрировать онлайн физлицо-предпринимателя (ФЛП, укр. – ФОП) или общество с ограниченной ответственностью (ООО, укр. – ТОВ). Об этом объявил портал государственных услуг "Дія", который проводил онлайн-регистрацию бизнеса с начала апреля.

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"С 5 по 16 августа вы не сможете открыть, закрыть или внести изменения в ФЛП, зарегистрировать ООО / перейти на модельный устав на diia.gov.ua. Причиной является запуск нового реестра, который облегчит процессы регистрации. Пока данные переносятся из старого реестра в новый – регистраторы не будут иметь доступа к Единому государственному реестру", – сообщили в пресс-службе сервиса.

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Точное время действия ограничений – с 00:00 5 августа по 23:59 16 августа. Документы, которые были поданы до 5 августа, будут обработаны до 18:00 7 августа, уточнили в сервисе.

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Напомним, ранее правительство заявило, что благодаря приложению "Дія" 100% государственных услуг станут доступны онлайн до 2024 года и 50 основных услуг – уже в 2020 году. Президент Владимир Зеленский также отмечал, что украинцы должны иметь возможность получить онлайн все услуги от государства:

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