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Украинцы стали реже работать без трудовой книжки

25 октября, 13:33

Служба занятости представила статистику по неформальному сектору

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пока Кабинет министров планирует создание миллиона рабочих мест за пять лет, в Украине уменьшается количество людей, работающих без оформления трудовых отношений или регистрации предпринимательства, то есть падает уровень неформальной занятости. Об этом сообщила Государственная служба занятости.

"Показатель неформальной занятости – самый низкий за последние 10 лет. Содействие детенизации остается приоритетом Государственной службы занятости. Имея самую большую базу вакансий, мы поможем украинцам и украинкам находить легальную работу", – цитируются в сообщении слова директора службы Ольги Макогон.

Он объяснила, что количество работающих в теневой сфере сокращается и одновременно увеличивается число занятых официально. Так, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в 1 полугодии 2019 года, по сравнению с 1 полугодием 2018 года, выросло на 202 тыс человек и составило 16,5 млн человек.

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"Количество занятых граждан в возрасте 15-70 лет в неформальном секторе экономики в 1 полугодии 2019 сократилась на 94 тыс. человек и составило 3,5 млн человек. Удельный вес занятых в неформальном секторе, среди всего занятого населения, уменьшился с 21,8% до 21%", – говорится в сообщении.

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Среди видов экономической деятельности неформальная занятость была наиболее распространенной в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (42%), в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств (18%), а также в строительстве (16%). Наиболее распространенная неформальная занятость среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет (в неформальном секторе по итогам первого полугодия были заняты 829,7 тыс граждан), подсчитали в службе.

Напомним, ранее сообщалось, что нехватка рабочих рук в Украине уже всерьез обеспокоила топ-менеджеров компаний. Именно эту проблему они называют главной опасностью для развития бизнеса.

Также мы рассказывали, какие профессии через пять лет будут приносить большие деньги:

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Источник: Сегодня

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