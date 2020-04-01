Украинцы во время карантина стали больше говорить по телефону

Крупнейшие украинские мобильные операторы "Киевстар" Vodafone и lifecell фиксируют рост голосового трафика во время всеукраинского карантина на уровне 10-30% по сравнению с периодом до карантина.

В частности, в "Киевстаре" отметили, что объемы использования голосового трафика увеличились на 17%. В компании "Vodafone Украина" отметили, что рост голосового трафика после введения карантина был особенно высоким на Западной Украине и в Киеве.

"Голос растет. Заметная динамика (20-30%) наблюдалась в западных областях Украины с 16 марта накануне закрытия границы. Настоящий всплеск голосового трафика с началом карантина видим в Киеве – здесь разговаривать стали почти вдвое больше", – сообщил агентству УНИАН директор по маркетингу компании Андрей Отрощенко.

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По его мнению, одной из причин такого роста является переход бизнеса на дистанционный режим работы.

"Это можно объяснить переходом бизнеса на дистанционный режим: встречи заменяются звонками. Кроме того, в критических условиях важно оставаться на связи, больше разговаривать с близкими", – сказал он.

В lifecell отметили, что с начала карантина голосовой трафик в их сети вырос, но незначительно. "С начала карантина голосовой трафик в сети lifcell вырос в среднем на 12% по сравнению с обычным периодом", – сообщила пресс-служба компании.

Напомним, несмотря на общенациональный карантин, сотни тысяч людей по всей Украине продолжают работать. Как организовывают дистанционный рабочий процесс, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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