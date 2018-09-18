Украинский бизнес ждет доллара по 30 гривен

Несмотря на то, что в проекте бюджета-2019 курс доллара рассчитан на уровне 29,4 грн, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость доллара на уровне 30 грн. Об этом говорится в исследовании прогнозов представителей бизнеса на следующий год, проведенном Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), передает "Экономическая правда".

"При планировании бюджетов на следующий год бизнес закладывает стоимость валюты на уровне 30 грн за 1 доллар, тогда как на текущий год прогнозы были на уровне 28 грн за доллар", – сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Более 61% исполнительных директоров компаний заявили, что не планируют масштабных инвестиций на 2019 год.

В то же время, 75% СЕО ожидают позитивного развития бизнеса в Украине в следующем году. Так, 42% собственников бизнеса ожидает на увеличение дохода от развития бизнеса в размере 10-20%. Прогнозы 43% СЕО по доходности в валюте составляют до 10%.

17% опрошенных прогнозируют рост дохода в бизнесе в гривне более чем на 20% и на 10-20% в долларовом эквиваленте.

"В прошлом году ожидания были более оптимистичными. Тогда 86% собственников надеялись на позитивные изменения. Сейчас мы возвращаемся к показателям 2017 года", – отметила Деревянко.

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По ее словам, основными задачами, определяемыми бизнесом для власти на следующий год являются: эффективная борьба с коррупцией, становление верховенства права, судебная реформа и политическая стабильность.

По мнению опрошенных, важными факторами для развития бизнеса в Украине являются также: проведение налоговой и таможенной реформ, прогресс в выполнении Соглашения между Украиной и Евросоюзом и усиление энергобезопасности и энергоэффективности.

Напомним, согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.