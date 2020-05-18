Уроки карантина: как изменились потребительские привычки украинцев

После пандемии коронавируса многие страны ждет неизбежный экономический шок. Аналитики уже не исключают, что до конца года инфляция в еврозоне достигнет 5% – наибольшего показателя последних лет. В Украине Нацбанк тоже ухудшил прогноз инфляции – с почти 5% до 6%. С другой стороны, кризис – это всегда урок для тех, кто готов учиться. Новости "Сегодня" оценили новые привычки украинцев и узнали, помогут ли они нам экономить.

В докарантинные времена тысячи человек каждый день посещали торговые центры в больших городах. Теперь же все оказались в изоляции, без привычных магазинов с яркими витринами, кофеен и кинотеатров. Скоро все это должно вернуться, но будут ли люди такими же, как до пандемии? Количество выходов из дома резко сократилось и уменьшило наши ежедневные потребности.

"С гардеробом стало потребности немного меньше, потому что мы все на изоляции и новые вещи не нужны – они просто не успевают снашиваться. А быть модным дома перед зеркалом – такой потребности нет", – делится наблюдениями житель Киева Иван.

Большинство покупок парень уже много лет совершает в интернете, где заказывает все – от комплектующих для профессиональной техники до одежды. Говорит, что так экономит время и деньги. А вот Юлия и Владимир, например, больше любили "живые" магазины и только с началом карантина приспособились к виртуальным.

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Один из украинских почтовых операторов подсчитал, что количество заказов из-за границы за время карантина выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказал директор компании по международной логистике Юрий Беневитский, заказывают в основном потребительскую технику, фонарики, кабели, одежду, зарядные устройства и БАДы.

"За первый квартал этого года доставили больше миллиона посылок из международных интернет-магазинов. Из Штатов более габаритные, потому что берут БАДы, а из Китая – потребительскую электронику малых размеров", – рассказывает Беневитский.

Но, несмотря на выгодный интернет-шопинг, люди скучают по обычным магазинам. Столичным ТРЦ особенно не повезло – они пока что даже не знают, когда им позволят открыть двери для посетителей. Хотя в большинстве городов торговые комплексы открылись уже с 11 мая. Но хлынули ли в них посетители?

"Естественно, меньше было, чем показатели, которые характерны для этого периода времени. Мы сравниваем с тем, что год назад было в эти же дни. В первый день было примерно "минус" 25% [клиентов], дальше пошло чуть больше – 30‑35% по сравнению с тем потоком людей, который был в аналогичный день в прошлом году", – рассказывает Максим Гаврюшин, операционный директор сети ТРЦ и глава Совета торговых центров.

Люди пошли в основном в среднебюджетные магазины одежды и обуви, где покупали по несколько вещей в одни руки. Гаврюшин говорит, что в этом сегменте отметился отложенный спрос. Впрочем, в дальнейшем ТОП-менеджеры ожидают спада продаж и существенного уменьшения среднего чека. Причины называют очевидные – снижение платежеспособности и безработицу. А еще – страх и тревогу за будущее.

"Многие ожидают, что посткарантинная экономика будет более жесткой с точки зрения занятости, чем, условно говоря, ситуация в карантине, то есть посткарантинный кризис – он может быть жестче, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Поэтому многие люди резко сократили свои потребительские расходы, чтобы сейчас собрать какие‑то деньги на случай, если они потеряют работу, будет сокращение зарплаты. Покупки они откладывают на потом", – объясняет экономист Алексей Кущ.

Пандемия действительно спровоцировала большое количество страхов. Мы боимся сокращения зарплат, безработицы, долгов, второй волны коронавируса, подорожания жизненно необходимых товаров... Психолог Марина Ждан советует глубоко вдохнуть и успокоиться. А после этого начать получать удовольствие от мелочей – будь то прогулка по парку или поход в кафе.

"Чем выше уровень тревожности, тем больше нужно удовольствий и развлечений, чтобы эту тревожность снизить. Покушать, красиво одеться – многие люди так гасят свою тревожность. Эффективным в момент напряжения быть сложно", – говорит Ждан.

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Маркетологи прогнозируют: после выхода из карантина украинцы отсрочат до лучших времен приобретение дорогостоящей электроники, бытовой техники и новой мебели. А вот от салонов красоты и обновления гардероба – не откажутся. Только начнут искать более дешевые места и бюджетных производителей.

Еще один прогноз – люди молодого и среднего возраста, по новой привычке, станут больше покупать в интернете. И директор ателье Анна уже оценила преимущества такой торговли.

"Индивидуальные заказы остановились. Но зато мы попробовали работать в соцсетях – начали делать детскую одежду под заказ. Это то, чем я всегда хотела заниматься, но никогда не хватало на это времени", – рассказывает предпринимательница.

По мнению Максима Гаврюшина, кризис даст импульс для развития именно отечественных производителей. Если не ошибутся с предложением, то смогут занять место под солнцем, считает специалист.

"Могут прийти новые отечественные бренды, как это было в 2014‑2015 году, когда создалась благоприятная ситуация, появились свободные торговые площади в ТРЦ, а арендные ставки упали. Такая же ситуация может быть и сейчас", – говорит Гаврюшин.

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Итак, в сухом остатке: кризис заставил нас потреблять более осознанно, не покупать лишнего и умеренно относиться к расходам. Еще один урок – мы поняли критическую необходимость иметь финансовую подушку, то есть сбережения. Ведь мир изменчив, и предусмотреть все вызовы и угрозы просто невозможно. Поэтому лучше быть начеку.

Напомним, ранее экономисты спрогнозировали, что после карантина миру грозит нехватка продуктов, объяснили, сможет ли заработать Украина на продаже еды и ударит ли ее дефицит по кошелькам украинцев.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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