После карантина миру грозит нехватка продуктов: чего ждать Украине

Эксперты рассказали, сможет ли заработать Украина на продаже еды и ударит ли ее дефицит по кошелькам украинцев

Четыре месяца эпидемии коронавируса ускорили падение мировых цен на продукты, сообщает ФАО – продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Главная причина – снижение спроса, так как из-за карантина, который ввели более половины стран мира (свыше сотни государств), закрыты предприятия общественного питания. Именно они были главными потребителями не переработанного продовольствия – это зерно, мясные туши, сырые овощи и так далее. Из-за закрытия границ существенно снизился и мировой экспорт.

Но экономисты отмечают, что в мире люди меньше есть не стали. Поэтому прогнозируют, что уже в ближайшие месяцы процесс пойдет вспять, и еда подорожает, как только начнут заканчиваться ее запасы. Смогут ли на этом заработать украинские аграрии, и как возможный рост цен ударит по кошельку рядового украинца, выяснил сайт "Сегодня".

Что сейчас с ценами на продукты в мире

По данным ФАО, индекс продовольственных цен (ИПЦФ), то есть, показатель изменения за месяц мировых цен на корзину продовольственных сырьевых товаров упал в марте на 4,3% по сравнению с февралем.

"Снижение значения ИПЦФ продолжается второй месяц подряд, главным образом из-за сокращения спроса вследствие пандемии COVID-19. Хотя значительнее всего в марте упали цены на растительные масла и сахар, снижение затронуло все товарные подиндексы", – отмечается в ежемесячном бюллетене ФАО.

Как влияет мировое снижение цен на Украину

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Экономисты отмечают что последствия снижения цен в мире на продовольствие по-разному воздействуют на украинский агробизнес и на рядового потребителя. Так, аграриям удалось даже заработать за счет того, что увеличился экспорт зерна пшеницы и кукурузы.

Хотя средняя цена на экспортируемую пшеницу и упала со 145 до 140 долларов за тонну, за счет увеличения объемов экспорта (в условиях эпидемии ряд стран-импортеров зерна в Азии и на Ближнем Востоке стали закупать его больше, создавая запасы), доходы зернотрейдеров увеличились.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в этом маркетинговом году (считается с июля по июнь) экспортировано более 18 млн т пшеницы (рост за последние два месяца на 5%).

В Минэкономики уверяют: для внутреннего потребления зерна хватит, так как с зернотрейдерами подписан меморандум о неснижаемых запасах зерна в 8,2 млн пшеницы, это вдвое больше, чем год назад.

"В отличие от других стран, экспорт которых пострадал от эпидемии, Украина уже заработала: за три месяца экспорт вырос за счет аграрного сектора, на который в деньгах пришлось более 50% объемов, – отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Больше у нас покупали за рубежом не только зерна, но и подсолнечного масла. А это значительные доходы от налогов в госбюджет, сейчас агросектор дает до 40% валютных поступлений. Например, в 2019 году они составили 9,6 млрд долларов или 240 млрд грн, свыше четверти доходов казны".

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В плюсах пока и население: по данным Госслужбы статистики, рост цен на продукты в первом квартале 2020 года составил 0,5% по сравнению с декабрем 2019 года. А многие продукты, например, куриные яйца, мясо, молоко подешевели. При этом средние зарплаты выросли в феврале на 120 гривен (+1,1%) по сравнению с январем (данные за март будут 28 апреля), или до 10847 грн.

"В условиях эпидемии удешевление продуктов в Украине произошло из-за того, что их стали в десятки раз меньше закупать кафе, рестораны, в том числе сети быстрого питания", – отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Затишье перед бурей

Но в будущем все не так радужно. По информации ФАО, всемирные карантинные меры уже привели к тому, что начались сбои в работе глобальной системы снабжения продовольствием. Пока наиболее заметны две проблемы: в логистике, так как разорваны цепочки доставки грузов и в животноводстве – во многих странах мира появились большие сложности с закупкой и доставкой кормов.

В ФАО отмечают: можно ожидать роста цен на основные продукты питания и их дефицит. Прежде всего это коснется африканских стран, расположенных южнее пустыни Сахара: это Кения, Сомали, Танзания, Уганда, Эфиопия и Южный Судан. Там, вдобавок к коронавирусу, началось нашествие саранчи. Борьбу с полчищами прожорливых насекомых осложняют карантинные мероприятия: ограничения на перемещение персонала и оборудования, задержки с доставкой пестицидов.

"Если правительства разных стран не примут надлежащие меры, то количество голодающих в мире может вырасти вдвое – до 1,6 млрд человек", – информирует ФАО.

Украинские проблемы

Последствия коронавируса и возможного дефицита продовольствия для нашего агросектора будут двоякими: производители и экспортеры сырья выиграют, а отрасли с высокой степенью переработки – мясная, молочная, плодоовощная и кондитерская – пострадают. Об этом заявил экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак.

"Упомянутые отрасли дают больше всего рабочих мест, – отметил Андрей Ярмак. – Снижение производства в них будет ощутимым не так для экспорта, как для доходов жителей маленьких городков и сел Украины. А вот наши зерновая и масложировая отрасли выиграют от того, что в мире возникнет недостаток продовольствия. Спрос на их продукцию возрастет за счет падения спроса на продукты с высокой добавленной стоимостью. Ибо зерно и масло – базовые и дешевые продукты, которые нужны всегда".

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С ним согласен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Но импортировать надо не сырье, которое стоит копейки, а готовые продукты, – уверен Пендзин. – Сейчас государство обещает малому и среднему бизнесу кредиты для развития производства, так кредитовать надо прежде всего перерабатывающую промышленность в агросекторе, которая дает высокую прибавочную стоимость. Например, тонна зерна стоит 150 долларов, а тонна муки – 450 долларов, втрое больше. Пора постепенно переходить от импорта зерна к поставкам готового продукта. Причем наш перспективный рынок – это не Европа, где своих продуктов было и будет достаточно, несмотря на кризис, а страны Азии и Африки. Даже арифметика говорит в пользу этого направления: в Европе проживает 10% населения планеты, в Африке – 17%, в Азии – 59%".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал первоочередные, по его мнению, действия украинских властей, чтобы наш агросектор начал нормально работать.

"Прежде всего – восстановить движение общественного транспорта, естественно, с соблюдением карантинных мер. Ведь аграрная отрасль – это не только поля, а и склады, элеваторы, ремонтные предприятия, фермы, перерабатывающие предприятия. Ну и логистика – порты, перевалочные структуры. У людей сейчас очень большие проблемы, чтобы добраться до работы. Село должно стать драйвером оживления экономики. Цепочка простая: агросектор – торговля – транспорт – промышленность. Тогда экономика начнет постепенно восстанавливаться. Одно созданное рабочее место в селе дает 10 рабочих мест в городе: это водители, грузчики, логисты, маркетологи, экономисты и так далее".

Что будет с ценами на продукты в Украине

Экономисты по-разному видят ситуацию с ценами на продукты в стране через полгода, когда будут ослаблены или отменены карантинные мероприятия.

Олег Пендзин говорит, что с сентября цены пойдут вверх: "Сфера услуг начнет работать, значит вырастет спрос на то же подсолнечное масло, мясо, овощи. Возобновятся перевозки – тут же пойдут вверх цены на топливо. Карантин не позволит агропрому и перерабатывающим предприятиям в агросекторе достичь даже прошлогоднего уровня выпуска продукции, что тоже подтолкнет цены вверх".

А вот Александр Охрименко в этом не уверен.

"Через полгода уровень жизни большинства украинцев окажется намного ниже, чем сейчас. Экономика не успеет восстановиться, будут накоплены долги по зарплатам практически во всех отраслях, – аргументирует Охрименко. – Ведь если нет торговли, а она в последние годы являлась драйвером роста ВВП Украины, то нет и сбыта. Нет сбыта – не работает промышленность. А спрос определяет уровень цен. Говоря попросту, в магазинах все будет, но покупать люди станут только самые дешевые социальные продукты, на которые у них хватит денег. А цены на эти продукты Кабмин недавно снова сделал регулируемыми, поэтому расти они не смогут".

Прогнозы на украинский урожай

Аналитики аграрного сектора расходятся в оценках, каким может быть в этом году урожай зерновых в Украине, которые являются одним из главных источников экспорта. Напомним, в 2019 году наши аграрии собрали рекордные 75 млн т.

Замдиректора компании "ПроАгро Групп" Мария Колесник уверена: урожай в этом году окажется меньше прошлогоднего всего на 2,4% и составит 70,9 млн т зерновых и зернобобовых.

По оценкам ФАО, урожай в Украине будет в этом году на 5-7% меньше прошлогоднего (на 3,75-7,5 млн т).

Самый пессимистичный прогноз у специалистов Национального научного центра "Институт аграрной экономики": по их расчетам, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине 2020 году может составить 67,4 млн т (-10,3%). Но все равно этого достаточно, дабы и в стране не было голода, и за рубеж было что продать.

Выводы

Мир всегда будет нуждаться в продуктах питания. По данным ФАО, в странах, где наблюдается дефицит продуктов, за прошлый год их производство выросло на 1%, и их потребление на 1,9%. Поэтому эпидемия и кризис могут стать для экономики Украины значительным конкурентным преимуществом.

Пока недостатка продуктов в Украине не наблюдается, а вот дефицит воды, прежде всего поливной, без которой не вырастить урожая, становится суровой реальностью. Почему – смотрите в сюжете:

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