В "Эпицентре" заявили, что оплатили перелет "Мрии" из Китая

Рейс Ан-225 "Мрия", который доставил в Украину из Китая медицинский груз , оплатила сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр".
Как сообщает пресс-служба компании, 23 апреля самолет привез в Украину средства индивидуальной защиты для врачей.
"Все знают, что сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров были достигнуты договоренности с ГП "Антонов" на доставку груза несмотря на огромный лист ожидания на самолет "Мрия"", – объяснил гендиректор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин.
Он рассказал, что компания приняла решение не озвучивать участие в финансировании рейса. Однако она может предоставить финансовый отчет об оплате, которая была осуществлена авиакомпании "Антонов".
В "Эпицентре" рассказали, что в компании сформировали оперативный штаб, который выделил 150 млн грн на борьбу с эпидемией коронавируса. Также штаб провел переговоры со всеми производителями и поставщиками товаров для защиты и дезинфекции, как в Украине, так и за рубежом и были заключены долгосрочные договоры на поставку этой продукции.
До конца мая "Эпицентр" готов обеспечить более 50 млн масок, 200 тыс. комбинезонов, более 300 тыс. очков, 3 млн респираторов, 200 тонн антисептиков.
В компании отметили, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС, от которого, согласно изменениям в законодательстве, освобождаются все медицинские товары как гуманитарного, так и коммерческого назначения.
Напомним, президент Владимир Зеленский, который встретил самолет в Гостомеле, рассказал, что Ан-225 "Мрия" привез в Украину из Китая рекордный по объему груз , который может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
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