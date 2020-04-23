Зеленский рассказал о рекордном грузе "Мрии" из Китая (видео)

Через неделю «Мрия» выполнит еще один рейс по заявке Украины

Самолет Ан-225 "Мрия" привез в Украину из Китая рекордный по объему груз, который может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который встретил самолет в Гостомеле.

"Большой груз, один из самых больших грузов за последние недели, которые мы встречаем из Китая. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок – как для больниц, так и для аптек. Также привезли около 260 тысяч защитных очков для наших медиков и больше 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты", – сказал он.

Зеленский отметил, что это рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса.

В свою очередь президент ГП "Антонов" Александр Донец рассказал, что "Мрия" доставила из Китая груз весом в 103 тонны.

"Под 1300 кубометров груза по объему загружено сейчас в грузовой отсек фюзеляжа. Я думаю, что мы именно по перевозимому объему выйдем на рекорд и это может попасть в Книгу рекордов Гиннеса", – сказал он.

Реклама

Президент "Антонов" добавил, что через неделю "Мрия" выполнит еще один рейс по заявке Украины.

Отметим, что в последнее время Европа завалила заказами украинские самолеты "Мрия" и "Руслан". Пять украинских самолетов Ан-124 "Руслан" зафрахтованы на месяц вперед для доставки гуманитарных грузов, которые необходимы странам ЕС в борьбе с пандемией COVID-19. 11 апреля к ним присоединился крупнейший транспортник мира Ан-225 "Мрия", который после года перерыва совершил рейс в Китай. Оттуда "Мрия" доставила в Варшаву около 400 тонн медицинских товаров.

Смотрите фото и видео, как прибытие "Мрии" в Варшаву вызвало ажиотаж.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама