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В "Слуге народа" рассказали, сколько кафе и ресторанов ликвидировались из-за карантина

3 мая, 21:36

Елена Вус

Потураев допускает: возможно, это связано с тем, что с первого раза не удалось принять бюджет

Согласно данным по HoReCa (отель — ресторан — кафе/кейтеринг. – Ред.), до карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19, в Украине было 30 тысяч заведений общественного питания: от маленького кафе/бара до большого ресторана.

Об этом заявил народный депутат Никита Потураев в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, за время карантина 12 тысяч из этих 30 – ликвидированы.

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"Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", – отметил он.

Потураев допускает, что, возможно, это связано с тем, что с первого раза не удалось принять бюджет, а именно в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора.

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"Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде. Возможно, кто-то из этих 12 тысяч ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем сколько, и это проблема", – резюмировал он.

Ранее украинские рестораторы и часть депутатов Верховной Рады попросили у правительства разрешения открыть летние площадки, несмотря на продление всеукраинского карантина.

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Напомним, ранее в Украине подсчитали, сколько физлиц-предпринимателей закрылось на карантин. Выяснилось, что больше всего пострадали бизнесы, которые предоставляли услуги образования, туризма, спорта и торговли.

При этом, по подсчетам экспертов, безработными могут стать 20% трудоспособного населения Украины. О том, в каких сферах все еще можно трудоустроиться, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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бизнес бюджет карантин кафе рестораны коронавирус слуга народа COVID-19

Источник: Сегодня

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