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В Украине подсчитали, сколько физлиц-предпринимателей закрылось на карантин

27 апреля, 17:44

Виктория Подолянец

Больше всего пострадали бизнесы, которые предоставляли услуги образования, туризма, спорта и торговли

В Украине в связи с карантинными ограничениями запрещена деятельность 277 тысяч физлиц-предпринимателей. Такие данные приводит Опендатабот.

По данным платформы для работы с открытыми данными, в сфере образования без работы остались 13 684 ФЛП, туризма – 8 370, спорта – 8 434, рыночной торговли – 211 302, транспорта – 1791.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что физлицам-предпринимателям, которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль, будут выплачивать социальную помощь на содержание детей.

Украинский парламент принял повышение годовых лимитов оборота для физлиц-предпринимателей, что важно для сохранения сниженных налоговых ставок.

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Налоговики разъяснили детали нового закона о налоговых каникулах на время карантина, который приняли чтобы поддержать бизнес во время борьбы с коронавирусом.

А правительство разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги".

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт бизнес туризм развлечения образование медицина карантин ФЛП

Источник: Экономическая правда

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