В США умер один из богатейших людей планеты

Дэвид Кох попадал в ТОП-10 главных богачей мира и баллотировался на пост президента США

Дэвид Кох в 2012 году. REUTERS/Brendan McDermid

Американский миллиардер и общественный деятель, один из самых богатых людей в мире Дэвид Кох умер в возрасте 79 лет. Об этом стало известно после того, как другого миллиардера Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюрьме.

Еще в 1992 году у Коха был диагностирован рак предстательной железы. Из-за проблем со здоровьем, Кох в 2018 году покинул пост вице-президента промышленного конгломерата Koch Industries. Тогда же он прекратил работу в политических организациях, в том числе Americans for Prosperity Foundation ("Фонд американцев за процветание").

Дэвид Кох был одним из членов влиятельного клана Кохов. По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Коха превышало 58,7 млрд долларов. Принадлежащий Кохам Koch Industries входит в число крупнейших частных компаний США.

В октябре 2017 года журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг 400 самых богатых людей в США. Братья Чарльз и Дэвид Кохи заняли в нем шестую и седьмую строки. Тогда состояние каждого из них превышало 48,5 млрд долларов. В том же году Кох вошел в ТОП-10 самых богатых людей планеты.

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Кто такой Дэвид Кох

Дэвид Кох родился 3 мая 1940 года. Получил технологическое образование и очень увлекался баскетболом.

Позже вместе с братьями Чарльзом, Фредериком и Уильямом (Биллом) начал карьеру в фирме отца Koch Industries. В компании отца Кох начал работать в 30 лет, а через 9 лет стал ее президентом.

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После смерти отца Дэвид с братом Чарльзом, несмотря на протесты остальных двух братьев, взяли власть над компанией в свои руки. Они значительно расширили границы деятельности компании, занявшись инвестициями в отрасли нефтепереработки, производства удобрений, полимеров, волокон и лесопроизводства. Реинвестиция доходов компании достигает 90%.

Кох активно участвовал в политической жизни, финансировал различные акции. В 1980 году баллотировался в вице-президенты от Либертарианской партии.

Также сообщалось, что Билл Гейтс впервые упал на третье место в рейтинге богачей. Основателя Microsoft потеснил французский владелец компаний Louis Vuitton, Moet и Hennessy.

При этом ранее пользователи Twitter оценили поведение Билла Гейтса, который занимает третье место в списке самых богатых людей, и восхитились тем, что он ведет себя как обычный человек:

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