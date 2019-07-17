Билл Гейтс впервые упал на третье место в рейтинге богачей

Основателя Microsoft потеснил французский владелец компаний Louis Vuitton, Moet и Hennessy

Билл Гейтс. Фото: AFP

Французский мультимиллиардер Бернар Арно, возглавляющий корпорацию по торговле предметами роскоши LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy, переместился на второе место по достатку в мире.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, его богатство оценивается в 108 млрд долларов, что на один миллиард больше, чем у американского предпринимателя и основателя техногиганта Microsoft Билла Гейтса, состояние которого в этом году доходило до 100 млрд долларов.

Таким образом, впервые за семь лет существования рейтинга Гейтс опустился ниже второй ступени в списке главных богачей планеты.

Безусловным лидером рейтинга остается глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon и обладатель 125-миллиардного состояния Джефф Безос.

Также в пятерку самых богатых людей в мире вошли инвестор Уоррен Баффет (почти 84 млрд долларов) и основатель и владелец компании Facebook Марк Цукерберг (79,5 млрд).

Bloomberg Billionaires Index — ежедневно обновляемый рейтинг агентства Блумберг. Он оценивает личные состояния бизнесменов по рыночным котировкам принадлежащих им активов и макроэкономической конъюнктуре.

Напомним, что после апрельского пожара в Соборе Парижской Богоматери семья Арно выразила готовность перечислить на восстановление храма 200 миллионов евро.

В то же время мы писали, что Билл Гейтс и его супруга в прошлом году решили выделить 170 миллионов долларов "чтобы помочь женщинам реализовать свою экономическую мощь".

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