В Украине активно проверяют рынки: сколько закрылись из-за нарушений

Возобновлять работу могут только официальные торговые площадки

Впервые за два карантинных месяца в Украине с 1 мая начали работать рынки. При этом по состоянию на 12 мая в стране было открыто 640 рынков, сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Уточняется, что 14 рынков были закрыты снова – из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина.

"Специалисты Госпродпотребслужбы проверили 640 агропродовольственных рынков, которые начали свою деятельностью. Были не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе предприятия – 14, в том числе по одному в Кировоградской, Луганской, Львовской областях, 4 – в Харьковской и 7 – в Киеве", – сказано в сообщении.

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Всего по Украине специалисты выдали работникам рынков 710 предписаний и составили 50 протоколов о нарушениях.

Как известно, восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, там должны быть обеспечены:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционное измерение температуры тела на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

дистанция в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями;

дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая, однако отмена ряда ограничений произошла уже с 11 мая.

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