Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами

Некоторые из рынков оказались не готовы к открытию и торговали "через ворота"

1 мая, впервые за два "карантинных" месяца, в Украине начали работать рынки. Как оказалось, далеко не все. Корреспонденты "Сегодня" побывали на нескольких в одном из спальных районов Киева.

Например, на одном из самых посещаемых в Святошинском районе столице рынке охрана держала "оборону" с самого утра. Начиная с 9-ти часов, у его ворот начали собираться покупатели, которые то и дело требовали открытия.

"По интернету сказали, по телевизору тоже объявили, что рынки откроются. Чего это наш не работает?", – недоумевали люди.

Когда к людям вышла одна из продавцов, то женщину попросили разъяснить ситуацию.

"В четверг около 6 вечера нас обнадежили, что, мол, рынок будет работать. Но в считанные часы все поменялось. Кто-то решил, что рынок, мол, не готов. Что это значит – нам самим непонятно. Поговаривают, что нет защитных масок с пластиковым экраном", – рассказала продавец.

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Из очереди собравшихся несостоявшихся покупателей кто-то громко выкрикнул:

"Может, нужно вам скинуться на шлемы и на бронежилеты в придачу?"

Спустя несколько минут охранники рынка сообщили очереди, что в 9:00 началось собрание, на котором будет решаться – открываться или нет сегодня рынку. После этого часть людей разошлась, пообещав вернуться к десяти часам. Но и в 10:00 ситуация не изменилась – продавцы по-прежнему реализовывали свой товар по давней схеме: выносили его тем, кто им звонил, находясь за воротами рынка.

Киев. Очередь в ожидании открытия одного из рынков в Святошинском районе

Как мы выяснили, буквально в 15 минутах ходьбы от этого рынка соседний уже бойко торговал не только продуктами, но и саженцами, сувенирами, полотенцами и прочими непродовольственными товарами.

"Да, нам разрешили работать. Знали бы вы, через что мы прошли. И дорогу перекрывали, и возмущались. А вчера пришла комиссия, так некоторые из них сами были без перчаток! А еще проверяют, готовы ли мы. Лично у меня уже закончились сбережения, без работы сидеть было невозможно", – возмущенно откровенничала с нами одна из продавцов.

Как оказалось, большинство продавцов соблюдали правила – были в перчатках и масках.

"А у меня сломался распылитель на бутыле с антисептиком, я перелила дезинфектор в ведерко. Кому надо, пусть черпает", – довольно ответила нам еще одна продавец.

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А продающий зелень пенсионер даже пошутил на тему масок.

"Если у продавца не будет маски, то и покупатели побоятся подходить. Я покупал себе респиратор почти за 100 грн. Как оказалось не зря – ко мне не боялись подходить, весь щавель раскупили и весь укроп".

В то же время, большинство покупателей не соблюдают правила – за овощами образовывались очереди, между людьми дистанция была в несколько сантиметров и далеко не все были в масках.

"Ой, какой выбор хороший. Ой, и лимоны по 35 гривен, а не по 60 как в магазине, дайте три больших", – послышалось в очереди. Услышав такие реплики, еще один из покупателей добавил: "Да, и картошка молодая по нормальной цене, и видно, что свежая. Надо брать".

Кстати, цены на рынке, действительно, были несколько ниже магазинных. Например, за килограмм молодого картофеля продавцы просили от 35 до 55 грн, за кило редиса – от 20 грн, свежие огурцы в среднем можно было приобрести по 30-35 грн за кг.

Напомним, на своем заседании 29 апреля Кабмин принял решение разрешить работу продовольственных рынков во время карантина.

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