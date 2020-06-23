В Украине хотят резко снизить НДС для аграриев: законопроект уже в Раде

После того, как Кабмин нашел 555 миллионов гривен на помощь аграриям, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3656, который предлагает ввести налоговые льготы для этой отрасли. Как свидетельствует карточка документа на сайте парламента, для аграрного сектора предлагают снизить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 14%.

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Авторы документа считают, что от снижения ставки НДС выиграют не только сельхозпроизводители, но и переработчики, поскольку срок уплаты основной суммы НДС для них перемещается с даты оплаты сырья на дату оплаты обязательств по операциям по реализации продуктов ее переработки. Отсрочка должна составить минимум на 30 дней (20 дней декларация + 10 дней уплата НДС).

Речь идет о налоге на операции по поставке продукции по классификаторам:

0102 – живой крупный рогатый скот;

0103 – живые свиньи;

1001 – пшеница;

1002 – рожь;

1003 – ячмень;

1004 – овес;

1005 – кукуруза;

1201 – соевые бобы;

1204 00 – семена льна;

1205 – семена сурепки и рапса;

1206 00 – семена подсолнечника;

1207 – семена и плоды прочих масличных культур;

1212 91 – сахарная свекла.

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"При снижении ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам таких зерновых и экспортерам продуктов их переработки. То есть, в разы снижаются расходы бюджета и риски потерь, связанных с мошенничеством с НДС и применением так называемых "скруток", поскольку резко снижается эффективность таких мошеннических схем ", – говорится в пояснительной записке.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как в Украине спасают аграриев и урожай-2020. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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