Голода не предвидится: как в Украине спасают аграриев и урожай-2020

Пока в Офисе президента обсуждают проблемы аграриев, те все увереннее заявляют о том, что из-за засухи и карантина урожай этого года будет хуже предыдущего. Больше всего досталось аграриям с юга Украины – там потери озимых составляют до 70% процентов. Даже майские дожди не спасли ситуацию. Что будет с ценами и как спасти урожай?
Страшное видео сняли аграрии из Одесской области. Там засушливая погода превратила будущий урожай в сухостой. Председатель фермерского хозяйства Алла Стоянова говорит, что за последние 20 лет в регионе рекордно низкие показатели осадков:
"Ситуация ухудшается с каждым днем. И та влага, которая сегодня есть, – ее будет недостаточно для того, что бы культуры выполнились на 100%, дали урожай".
Пострадали в основном пшеница, рапс и ячмень. Больше всего досталось именно Одесской, Николаевской и Херсонской областям. Остальные регионы еще имеют шансы восстановить утраченное.
"Ситуация была сложной еще во время посева – не было дождей, была малоснежная зима. В результате не все озимые у нас взошли. Из 6-7 миллионов гектаров зерновых взошло только 96%", – отмечает Неля Онищенко, аналитик маркетинговых исследований.
Поэтому многим аграриям пришлось пересевать заново. Но для продовольственного сектора угрозы пока нет. Ведь украинцы потребляют меньше, чем собирают во время жатвы. Кукурузы же и пшеницы еще должно хватить и на экспорт.
"Сказать, что Украине угрожает продовольственная опасность, или как некоторые фейки пишут, что Украина будет с голодом – нельзя. Слава Богу, мы продовольственная страна, в состоянии обеспечить себя и отправлять на экспорт", – заявил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.
На овощном рынке – тоже убытки. Ведь именно южные регионы в основном обеспечивают страну "борщовым набором". Из-за карантина многие не смогли вовремя добраться до огородов. Но овощной рынок, уверен эксперт, и это не подорвет:
"Большого повышения цен не будет, это обусловлено тем, что нет платежеспособности у украинцев – ситуация, когда большое количество людей осталось без работы, но нужно семью как-то кормить".
Чтобы помочь аграриям, которые понесли убытки, Всеукраинский аграрный совет инициировал выдачу одноразовой государственной помощи. Вот, например, в Одесской области на хотя бы частичное покрытие убытков из областного бюджета фермерам выделили 15 миллионов гривен.
А тем временем Украина наращивает экспорт зерна. По данным информационно-аналитического портала АПК Украины, с начала 2019/2020 маркетингового года Украина экспортировала 19,93 млн тонн пшеницы, 28 млн тонн кукурузы и 4,8 млн тонн ячменя. И останавливаться не собирается.
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