В Украине инвестиционный бум – Порошенко

Сегодня, 02:01

Президент подчеркнул, что это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Наша страна за последние недели привлекла крупные инвестиции в сферу возобновляемой энергетики, аграрный сектор и розничную торговлю. Об этом в воскресенье, 16 сентября, на своей странице в соцсети Facebоok сообщил президент Петр Порошенко.

"За последние недели Украина привлекла крупные инвестиции в экономику: в сферу возобновляемой энергетики – от норвежских инвесторов, в аграрный сектор – от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H&M и IKEA", - написал глава государства.

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Он подчеркнул, что инвестиционный бум, который происходит в Украине, – это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов.

Ранее глава государства подчеркнул, что сейчас продолжается работа по улучшению инвестиционной привлекательности страны. В частности, недавно шведский бренд H&M заработал в Украине, а также было подписано соглашение об инвестициях в возобновляемую энергетику со стороны норвежской компании. Президент рассказал, что еще планируется решение по инвестициям саудовской компании в аграрный сектор и ожидается приход бренда Decathlon.

IKEA начнет работу в Украине в 2019 году не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат относительно небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.
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"Сегодня"

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